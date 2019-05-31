31.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Украина
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Зеленский объявлен «президентом третьего Майдана»

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины является «мирным третьим Майданом». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший руководитель его предвыборного штаба, а ныне – глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Разумкова, Зеленский является «человеком из народа», который показал, что может стать президентом. Это, по мнению бывшего политтехнолога, и является свидетельством еще одного Майдана.

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«Произошел еще один Майдан, который называется Зеленский. Если мы говорим о «революции достоинства», то там захотели поменять цивилизационный выбор украинского народа. Здесь же был тоже Майдан. И я не знаю, чем бы он закончился, если бы не было Зеленского. Зеленский фактически был третьим Майданом.

Слава Богу, он был мирный, потому что вся кампания Владимира Александровича была направлена на то, чтобы консолидировать общество, объединить вокруг тех точек, которые позволят объединять общество, а не разъединять, как это обычно использовалось во всех избирательных кампаниях. Поэтому он и стал президентом с таким колоссальным уровнем доверия. Поэтому сегодня говорить о том, что это не был третий Майдан, наверное, будет неправильно», – заявил Разумков.

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