Зеленский обязательно обманет

18.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Ухищрения, которые демонстрирует украинская сторона, пытаясь избежать выполнения Минских соглашений по формуле Штайнмайера, свидетельствуют, что Киев и его западные партнёры надеются в очередной раз обмануть Россию, как в 2014 году во времена Евромайдана.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От этой власти (Киева – ред.) договоров ждать не стоит, мы здесь абсолютно солидарны. Формула Штайнмайера? Спросите Януковича за 21 февраля и достаточно, дальше можете продолжать про формулу, доверие западным партнёрам, ребусы, теоремы и так далее», – сказал Копатько.

Он обратил внимание на то, что Киев начал ссылаться на невозможность проведения выборов в ЛДНР, поскольку там, якобы, присутствует российская армия, которая должна быть выведена.

Если бы в Донбасс действительно зашла российская армия – как в Сирию, дончане хотя бы имели возможность спокойно вздохнуть и по-человечески пожить без киевских «освободителей», отметил Копатько.

«Так бы в Донецке (до этого политолог Дмитрий Куликов делился впечатлениями об армии РФ и восстановлении инфраструктуры в Сирии – ред.), потому что то, о чём ты говоришь, за пять лет так Донбасс грабили через «Укрпочту», через всё. Я не говорю уже о человеческих жизнях. Вот это бы к нам в Донецк сейчас, люди вздохнули бы спокойно и, наверное, без вас (Украины – ред.) как-то пожили по-человечески. Действительно, говорим о Сирии: вот, пять лет грабить Донбасс – это такая жесть, и я считаю, что может это подтолкнёт к каким-то политическим решениям», – заявил эксперт.