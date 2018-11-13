«Зеленский – очень сильная ставка Коломойского. Беня будет править безраздельно»

13.11.2018, Киев, Сергей Степанов

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович лишь симулируют роль выразителей интересов Юго-Востока Украины. Комик Владимир Зеленский, которого многие рассматривают как технического кандидата, запускаемого на выборы олигархом Игорем Коломойским, имеет высокие шансы на победу. С помощью своего ставленника «Беня», выдавленный из Украины Петром Порошенко, вернёт потерянное сполна. Однако уже вскоре в Галичине могут начаться антисемитские бунты. Такой прогноз событий в беседе с «ПолитНавигатором» не исключил киевский журналист Антон Розенвайн.

П.Н: Каковы шансы на предстоящих выборах условного «кандидата от Юго-Востока»?

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Антон Розенвайн: Шансы… Смотря что понимать под этим словом. Если руководствоваться олимпийским принципом: не победа, но участие – да, участие примут. Если же речь идет о борьбе за власть, то уместно процитировать классика: «Вы, друзья, как не садитесь». Вот, допустим, получат они некий процент голосов – что это изменит? Власть им все равно не взять, даже если кандидат от оппозиции получит в первом туре больше голосов, чем Путин и Лукашенко вместе взятые.

П.Н: А что подразумевается под понятием «взять власть»?

Антон Розенвайн: Минимум – занять соответствующие должности и кабинеты. Их просто сметут в мгновение ока. Ибо, в отличие от Януковича, у них нет даже «Беркута», а у их оппонентов на руках оружие. Тут уместно вспомнить Председателя Мао: «Винтовка рождает власть».

П.Н: А как же Юго-Восток, выразителями интересов которого они себя представляют?

Антон Розенвайн: Опять повторю классика: «Винтовка рождает власть». Юго-восток подмяли силой оружия и террора еще в 2014 году. Откуда у него силовой ресурс для защиты своего выбора?

П.Н: Являются ли участники нового объединения Медведчук-Рабинович-часть «Оппоблока» выразителями интересов Юго-Востока?

Антон Розенвайн: Не берусь расписываться за весь юго-восток, но лично я их в этой роли не вижу. Начиная со съезда депутатов юго-востока всех уровней, объявившего события 2014 года переворотом, эти люди последовательно передавали избирателя. И когда приняли новый формат политики в Украине, и когда допустили массовые убийство в Одессе и Мариуполе, не сделав ничего для выявления и наказания виновных. Они голосовали за АТО, жертвовали на него деньги, финансировали батальоны.

П.Н: А кто из нового объединения голосовал за АТО, жертвовал деньги и финансировал батальоны?

Антон Розенвайн: Бывшие регионалы ассоциируются с большим предательством. Даже если лично Бойко на АТО и не жертвовал ни копейки. Люди, оживляющие бренд ПР, тут выглядят предпочтительней, кстати. Ибо они, по крайней мере, сохраняют партию. И да, роль Левочкина в организации Майдана – общее место. С этим никто не спорит. Рабинович – единственный потенциальный кандидат, не имевший отношения к регионалам-предателям – это как бы ниже плинтуса. Вы представляете себе президента Украины с фамилией Рабинович? Я даже президента Израиля с такой фамилией представить не могу, извините.

Впрочем,, тут важнее другое – даже когда ситуация на фронте зашла в тупик, они ничего не сделали для прекращения боевых действий: не выступили в качестве посредников в переговорах с сепаратистскими республиками, не поддержали требования повстанцев о преобразовании Украины в федерацию (ведь именно этого изначально добивались повстанцы на Донбассе), даже не пытались разъяснить законность данного требования как конституционной инициативы.

Когда Россия вела борьбу против повстанцев в Чечне, российские СМИ регулярно публиковали материалы о ситуации в сепаратистской республике, брали интервью у повстанческих лидеров, по сути, вели общественный диалог.

Эти люди и подконтрольные им СМИ ничего подобного не сделали. Более того, они даже не удосужились разъяснить обществу суть минских соглашений, последовательность выполнения их пунктов и важность для будущего Украины. По сути, они занимались лишь имитацией оппозиционной активности, становясь эдаким бантиком, оправдывающим террор в глазах международного сообщества и обманывающие электорат. Кстати, обман избирателя через символ — это отдельный момент.

П.Н: Что значит обман избирателя через символ?

Антон Розенвайн: Есть Виктор Медведчук. Его главный символический капитал — это то, что он «кум Путина». Значит ли это что-либо в действительности? Ровным счетом ничего.

Юлия Тимошенко, например, в 2001 году была пророссийским политиком, и Турчинов. А печатный орган их политпроекта ВВ возглавлял Дмитрий Джангиров. И где теперь эта пророссийскость? Особенно Турчинова.

Так же и с Медведчуком. Политическая целесообразность на каком-то этапе подтолкнула Медведчука и Путина к данному жесту. Теперь же Медведчук активно спекулирует данным политическим капиталом, что не мешает ему входить в ближайший круг президента Порошенко, покупать у него СМИ (112 канал, ранее отжатый у политбеженца Виталия Захарченко).

В ближайшее окружение ПАП входят и многие его соратники по партии СДПУ(о), в частности владелец ФК Динамо Григорий Суркис, превративший динамовский фан-клуб в рассадник неонацизма. Кстати, именно СДПУ(о) первой подняла вопрос о евроинтеграции Украины, проводя в первой половине нулевых соответствующие мероприятия.

Касательно же бывших членов ПР из Оппозиционного блока, то их роль выразителей интересов жителей юго-востока столь же символическая. Возможно, до 2014 года это было так. Но с тех пор эти люди, занятые исключительно защитой своих активов и статусов, продолжают эксплуатировать этот символический капитал, выдавая себя за защитников интересов и чаяний избирателя и не удаляя пальцем о палец.

П.Н: А почему часть «Оппозиционного блока» не захотела объединения с Медведчуком и Рабиновичем?

Антон Розенвайн: Полагаю, это вопрос сугубо политтехнологический. Ринат Ахметов и его группа не хотят делать ставку на дохлую лошадь. Для которой самым страшным было бы победить, но не суметь взять власть.

Тут есть еще один момент. По сути, шансы Порошенко выйти во второй тур ничтожны. Единственное, что могло бы возвратить его в игру – актуализация темы «ватной угрозы». Это позволило бы сплотить вокруг президента националистические силы. Именно на это делала ставку АП, позволяя Медведчуку брать под контроль популярные СМИ.

Разбивая рейтинг условно единого кандидата, Ахметов и его группа не позволяют представителю данного объединения набрать достаточный рейтинг, чтобы нести опасность. Вероятно, у Ахметова уже существуют договорённости с Коломойским и Тимошенко о взаимодействии после Петра, или сделана ставка на новый виток хаотизации, вероятность которого после ухода Порошенко более чем ожидаема.

П.Н: Приходилось слышать на некоторых российских ток-шоу, что Тимошенко может быть более предпочтительна, нежели Порошенко. Это действительно так? Судя по риторике ее спикеров, они соревнуются с Порошенко в русофобии.

Антон Розенвайн: Я не склонен воспринимать всерьез предвыборные заявления политиков. Порошенко, например, называл себя президентом мира. Впрочем, это вовсе не означает снижение градуса русофобии в случае победы Тимошенко. Речь сегодня не об этом. Главное, сможет ли Юлия Тимошенко разоружить ультраправых, как разоружил в ДНР несистемный элемент Александр Захарченко.

Теоретически, она располагает достаточным ресурсом, чтобы это сделать, вопрос – захочет ли. Порошенко этого сделать в принципе не мог – не располагал должным мускулом. Вынесенный на гребень хаосом, он как сёрфер, поймал волну, и докатился на ней до конца президентского срока, так и не став самостоятельной фигурой. Не исключаю, что в начале президентства он даже искренне верил в способность обуздать стихию, но стихия каждый раз заставляла его подчиняться своей воле.

Самый красноречивый пример – блокада Семенченко-Парасюка, нанесшая колоссальный ущерб государству и партнерам Порошенко, но которую президент вопреки грозным заявлениям был вынужден возглавить, приняв административное решение в пользу блокировщиков.

Тимошенко имеет больший вес в среде силовиков. По крайней мере имела во времена премьерства. И тут, соответственно, либо этот ресурс отошёл к Александру Турчинову – тогда ее подобно Петру безвольно понесет ультраправая стихия, либо ей все же удастся стабилизировать политическую ситуацию.

Впрочем, на мой взгляд, шансы Зеленского выше. С одной стороны, разницы как бы нет – Тимошенко vs Зеленский – это Беня против Бени, но, с другой, Зеленский – это более жесткое столкновение внутри общества.

П.Н: А какая роль Зеленского на этих выборах и каковы шансы?

Антон Розенвайн: Кота в мешке. Шансы его очень велики. На сегодняшний день я не вижу кандидата, способного победить его во втором туре. Да и варианта для Порошенко его обойти я тоже не вижу. Как и для Бойко, Мураева, или Новинского. За ним стоит серьезный ресурс в виде не только Бени, но также с ним по непонятным причинам не связываются силы хаоса. По крайней мере, его не стали громить за участие в съемках фильма Несокрушимый, что едва ли смог бы пережить без большого ущерба любой украинский артист.

На дебатах он опять-таки на голову выше всех. Плюс, он не вызывает резкого неприятия на юго-востоке. Это очень сильная ставка Коломойского, и в случае победы Зеленского Беня будет править безраздельно. Он много потерял, значит будет наверстывать самым жестким для своих врагов способом.

Вопрос лишь в том, что далеко не все ультраправые под колпаком у Коломойского. Плюс еврейский фактор, и т.д. Офис, впрочем, в отличие от кандидата от Оппоблока он займет, а вот в западных регионах возможны варианты. Да и по мере правления возможны самые разные эксцессы. Реформы будут не менее антисоциальны + еврейский фактор как раздражитель. По сути, в течение года-двух можно ожидать новый революционный виток. Он может быть радикально правый, замешанный на антисемитизме, но может и принять характер социальных протестов, база для которых уже существует в виде Социалистической партии Кивы. Если к ней присоединится еще и Семенченко – поворот может быть крайне интересным.

П.Н: Что подразумевается под «еврейским фактором»? И как объяснить поддержку Зеленского на Юго-Востоке, если в свое время он высказывал довольно радикально поддержку АТО? Да и чем объяснить то, что ему позволено продолжать сниматься в российских проектах?

Антон Розенвайн: В Украине сильный бытовой антисемитизм. И если о еврействе того же Порошенко ходили лишь сплетни, то в случае Зеленского ни у кого сомнений нет, а еще Коломойский – очевидный спонсор. Любые политические неудачи, коррупционные скандалы и непопулярные решения (которых не избежать) будут объясняться еврейским, а значит враждебным и антинародным характером власти.

Касательно поддержки АТО и юго-востока – у людей короткая память, а эту тему он давно не качает. А еще работа в РФ, которая полностью сглаживает плохие воспоминания. Не думаю, впрочем, что где-нибудь в Краматорске он наберет много в первом туре. А вот во втором, против Тимошенко, Порошенко, Вакарчука, и т.п. он будет однозначно восприниматься уже даже не меньшим злом, а вообще не злом.

Чем объяснить возможность работать в Москве? Вероятно неким консенсусом. Например, влиянием Коломойского на тот же «Правый сектор». Очевидно, что Зеленский получил индульгенцию. И не только на уровне АП и СБУ, но и на уровне как посольств, так и улицы

Собственно, действующий президент США – самый зависимый от Израиля президент в Истории Америки. Не исключено, что именно туда он и скидывает набивший оскомину украинский вопрос. Что, впрочем, устраивает и Москву, где также сильно израильское лобби.

П.Н: В чем заключается зависимость Трампа от Израиля? И что изменится, если Украиной начнет активно заниматься Израиль вместо США?

Антон Розенвайн: О зависимости Трампа от Израиля очевидно свидетельствует его позиция по Иерусалиму, фактически перечеркивающая всю дипломатическую деятельность США по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Перенос посольства, давление на партнеров с целью добиться от них аналогичного решения, поддержка Израиля в проекте по восстановлению Храма, что равносильно поддержке сноса третей по значению мечети в исламском мире, попыток Израиля отжать весь Иерусалим, предложив палестинцам в качестве компенсации еще один кусок пустыни. Все это продвигается администрацией Трампа самым жестким способом.

Тут важно понимать роль израильского лобби в американской политике. В частности, таких мега влиятельных организаций как AIPAC (американо-израильский комитет по общественным связям) и JINSA (еврейский институт национальной безопасности Америки). Влияние этих организаций в американской политике трудно переоценить. Ни один из президентов, начиная с Рейгана не избирался без признания этими структурами.

Между тем, если предыдущие американские президенты опирались и на другие лоббистские силы, в частности Обама пользовался активной поддержкой Германии, Буш – Британии, а Клинтон – Китая, то Трамп фактически не имел никакой другой поддержки, кроме израильской, кроме, разумеется, американских ультраправых (в частности ККК и альт-райт организаций, а также радикально консервативных протестантских конгрегаций. Последние, впрочем, не очень многочисленны и не имеют влияния на СМИ).

Израиль, а конкретно премьер Нетаньяху давно (с момента избрания Трампа) выступает в роли посредника в отношениях Москвы и Вашингтона. Связано это с тем, что в РФ его влияние также сильно. Другое дело, что это не самые лояльные российскому руководству силы. Израильский интерес в РФ прежде всего основан на дерегуляции экономики и снижении влияния России на международной арене. Прежде всего на Востоке, где Россия унаследовала от СССР дружеские и партнерские отношения с противниками Израиля: Палестиной, Сирией, Ираном. Отказ от этой дружбы в пользу Израиля, по сути, отбрасывает РФ в 90е на международной арене, а дерегуляция – во внутренней политике. Таким образом, украинский вопрос и его решение (нужные России для решения проблемы санкций, и избавления от исходящих из Украины военно-политических угроз) будет предлагаться в качестве размена на снижение ее международного влияния и обогащение нужных Израилю людей за счет благополучия россиян.

П.Н: В ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик. Может ли когда-либо начаться прямой диалог Киева с Донбассом?

Антон Розенвайн: Полагаю, выборы в ДНР и ЛНР никаким образом не способны повлиять на ход переговоров между Киевом и непризнанными республиками. На сегодняшний день их успех маловероятен. Ведь не в приставках и.о. лидеров самопровозглашенных республик дело, и даже не в непризнании их Киевом, а в неспособности действующий администрации реализовать результаты как минских соглашений, так и любых договорённостей, выглядящих неприемлемыми с точки зрения радикалов.

По сути, администрация не располагает реальными механизмами противостоять повестке, диктуемой радикалами, а, значит, возможность позитивных изменений может рассматриваться всерьёз лишь после того, как нелегальные и полулегальные воинские формирования в Украине будут разоружены, а оружие изъято.

Таким образом, говоря о Мирном урегулировании, имеет смысл надеяться скорее на действия уже новой украинской администрации и нового президента, если, конечно, он окажется более решительным и действительно возьмет на себя смелость взять власть в свои руки.

И не важно, каким будет его имя, и какие лозунги он парирует в ходе своей избирательной кампании.