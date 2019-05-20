Зеленский очень скоро встанет на одну доску с Порошенко и прочими преступниками-парубиями

20.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

В своей риторике новый украинский президент Владимир Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко, так же обещавшего во время своей инаугурации в 2014 году вернуть мир в Донбасс.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Риторика Зеленского остается неизменной, и не отличается пока от выступлений раннего Порошенко.

Мы знаем, что рано или поздно Киеву придется считаться и напрямую договариваться с Донбассом, при каком из президентов Украины это произойдет – не имеет значения.

Хочу отметить, что первая же гибель жителя ДНР и ЛНР с сегодняшнего дня будет полностью на совести пана Зеленского, и поставит его на одну доску с военными преступниками Порошенко, Полтораком, Муженко, Гройсманом и прочими парубиями», – отметил он.

При этом парламентарий отметил, что возможное начало прямых переговоров с Донбассом может быть инициировано далеко не украинским президентом, который будет лишь играть свою роль, не имея права на самостоятельное принятие серьезных решений.

«Я думаю, что Зеленский – марионетка, от которой мало что зависит. Украина не является субъектом, который полномочен что-либо в этом плане решать.

На опыте КВН и артистизме Зеленский какое-то время будет выглядеть выигрышнее Порошенко, но последим за его делами», – резюмировал Владислав Бердичевский.