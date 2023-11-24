Зеленский одержим умерщвлением мужского населения юго-востока – украинский политик

Украинские власти под предлогом мобилизации существенно прореживают мужское население юго-восточных областей, чтобы снизить вероятность гражданских протестов.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал украинский оппозиционный политик, политолог Александр Лазарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть действительно отпетые нацисты, типа «азовцев» и прочих группировок. Есть те, которых реально поймали на улице, дали 2 дня на учебку, автомат в руки – и пошёл на «мясной штурм». Понятно, что в лучшем случае он бросает оружие, сдаётся в плен и со здравым смыслом обращается к таким же, как он. Все видели эти видеозаписи, которые распространяются по Интернету, как там ловят, избивают людей и потом иди, погибай, Родину люби. Люди начинают это осознавать, особенно, когда этих людей хватают на Юго-Востоке Украины. Это русскоязычные люди, которые никогда не поддерживали идеологии. Ни Ивано-Франковская, ни Тернопольская области не являются на передовой. Они сначала Одессу, Николаев, из Харькова людей берут – для того, чтобы их ликвидировать в первую очередь, чтобы эти люди не стали ядром протестного настроения на территории временно подконтрольных киевскому режиму», – считает эксперт.

Он подчеркнул, что разговоры о снижении призывного возраста до 17 лет на Украине идут давно, и инициатива в средствах массовой информации переложена на военных, дескать, почему студенты не могут служить?

«Уже законопроекты в парламенте лежат, о которых заявляла полусумасшедшая Марьяна Безуглая – народный депутат от партии Зеленского. Этот человек действительно со справкой, она не здоровая, и она заявляла о том, что необходимо пересмотреть законодательство в части воинского призыва. Нужно призывать людей, которые дома присматривают за инвалидами 1-2 группы и раньше освобождались от мобилизации. Сейчас их будут призывать, снизят призывной возраст, расширят специальности, которые должны быть призваны в армию, и не важно, это женщина или мужчина. Об этом ещё говорилось в 2021 году. То есть они подготовили список специальностей, вплоть до биологов, которые должны служить в ВСУ, и сейчас они это будут делать. У них заканчивается личный состав. А американцам необходимо показывать, на что идут деньги. Потому что там блокируют постоянно выделение помощи. Соответственно, они будут призывать всех, будут давать в руки автоматы детям, чтобы хоть какие-то деньги получить от Соединённых штатов», – убежден Лазарев.