Зеленский оформляет патент на слоган «Весна покажет, кто где воровал»

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию политических слоганов и символов, передает корреспогндент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствует информация из базы данных Укрпатента.

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Так, Зеленский хочет запатентовать слоганы и символы, связанные с его политической кампанией, в частности, лозунги “Сделаем это вместе!”, “Весна покажет, кто где летал”, “Весна покажет, кто где воровал”.

Кроме того, среди вероятных патентов Зеленского – ТМ ZeNews и ЗеНьюз, Команда Зеленского, Зе!, Зе, Зе! Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.

Сейчас заявки президента находятся на стадии “формальная экспертиза (ожидает рассмотрения)”.

Подавляющее большинство заявок Зеленский подал в марте 2019 года, еще до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной Рады и назначения досрочных выборов в парламент.