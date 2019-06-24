Зеленский оформляет патент на слоган «Весна покажет, кто где воровал»
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию политических слоганов и символов, передает корреспогндент ПолитНавигатора.
Об этом свидетельствует информация из базы данных Укрпатента.
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Так, Зеленский хочет запатентовать слоганы и символы, связанные с его политической кампанией, в частности, лозунги “Сделаем это вместе!”, “Весна покажет, кто где летал”, “Весна покажет, кто где воровал”.
Кроме того, среди вероятных патентов Зеленского – ТМ ZeNews и ЗеНьюз, Команда Зеленского, Зе!, Зе, Зе! Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.
Сейчас заявки президента находятся на стадии “формальная экспертиза (ожидает рассмотрения)”.
Подавляющее большинство заявок Зеленский подал в марте 2019 года, еще до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной Рады и назначения досрочных выборов в парламент.
Спасибо!
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