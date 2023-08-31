Зеленский огласил сумму, за которую он готов переступить через Конституцию

Вадим Москаленко.  
31.08.2023 10:54
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Всего за пять миллиардов долларов украинский президент готов нарушить Конституцию своей страны и выполнить любое желание заказчика.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всего за пять миллиардов долларов украинский президент готов нарушить Конституцию своей страны и выполнить...

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«Линдси Грэм, который последовательно выступает в поддержку Украины, говорит Зеленскому: «Надо проводить выборы». Ну ты ж тоже юрист, хоть и Криворожского университета. Ты мог сказать: «Господин Грэм, я вас люблю и ценю, но у нас есть Конституция. В Конституции написана 83-я статья, что во время военного положения мы не можем провести выборы в парламент.

И в этой же Конституции написано, что во время военного положения мы не можем её поменять. Поэтому извините, но при всё моём уважении, я не могу нарушить Конституцию». И поставь точку», – сказал экс-министр.

«Но что отвечает Зеленский, когда его расспрашивают: «Я ему сказал, что когда вы дадите пять миллиардов долларов, я ж их не могу с бюджета забрать. Вот дадите пять миллиардов долларов, и я вам проведу выборы. А ещё рассадите по окопам наблюдателей, чтобы они там поседели. На таких условиях я вам проведу выборы».

Переведём на человеческий язык то, что услышал Грэм: «Дадите мне взятку в пять миллиардов долларов, я вам проведу выборы. Не дадите мне денег – значит, не будет выборов», – возмутился Рева.

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