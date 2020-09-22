22.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
ООН, Политика, Украина
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Зеленский огласил «войну в Европе»


Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз повторил тезисы киевской пропаганды о якобы «оккупации Крыма» и «агрессии в Донбассе».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава Украины заявил во время выступления на заседании в честь 75-й годовщины ООН, которое проходит в Нью-Йорке в режиме видеоконференции.

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Зеленский сказал, что с гордостью произносит это заявление «от имени Украины – одного из членов-учредителей Организации Объединенных Наций».

«Но, к сожалению, мы должны признать, что мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека. 75 лет назад основания ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», – заявил президент Украины.

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