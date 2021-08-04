04.08.2021

Новости Украины

Президент Украины Владими Зеленский нуждается к помощи врача, специализирующегося на лечении наркомании.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов

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Зеленский продолжает сочинять вариации на тему «Крым вернётся в состав Украины». Зе-интревью на телеканале «Дом» – это триггер того, что шестому украинскому президенту нужно не по телеканалам ходить, а посетить приём нарколога. Потому что та ахинея, которую он несёт, имеет явные признаки приёма «гарантом» наркотических препаратов.

Мерилом «украинскости», по мнению Зеленского, является любовь к Украине, а кто «неньку» не любит – это просто «гости, путешественники». В таком случае, первый украинский турист – это сам «слуга» народа. Любит ли он Украину?! Это риторический вопрос. Потому что человек, который находится во главе государства, не будет сталкивать его жителей лбами и главное – остановит кровопролитие.

Патриот страны прекратит водную и экономическую блокаду; не будет инициировать легализацию наркомании, проституции, не позволит себе или кому-то ещё продавать земресурсы, стратегические государственные объекты; прекратит унижать население, лишая людей рабочих мест, крыши над головой, образа будущего. Тот, кто по-настоящему любит Украину, поставит крест на коррупции и кратном повышении тарифов и даже не заикнётся о «мовном» законе и переписывании истории.

Зеленский, который вырос в украинском Кривом Роге, украинцем не является. Он – предатель, а у предателей национальности и родины нет.

Что может предложить Зе-президент жителям Крыма или Донбасса? Жизнь в оккупации, кабальные тарифы, деиндустриализацию, разрушенные сферы медицины и образования? Или же заставит людей забыть родной русский язык и предать память героических предков? Это невозможно. Уверен, что жители оставшейся части Украины скоро будут находить возможные варианты для вхождения в состав ЛДНР и дальнейшей интеграции в Большую Россию.

Единственный «козырь» Зеленского – это безвиз. Но можно ли считать это козырем, когда цена безвиза – это массовая пропаганда ЛГБТ и колониальная участь современной Украины?

Вопреки конвульсиям Владимира Зеленского, ему и его приспешникам нужно осознать, что Крым, Донбасс – это Россия. Крым уже вернулся домой, Донецкая и Луганская Народные Республики – в пути. Более того, Украина – это неотъемлемая часть России, – и постмайданные оккупационные чиновники Украины это прекрасно понимают. Поэтому возвращение «незалежной» в родную русскую гавань неизбежно.