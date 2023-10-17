Зеленский оказался нежелательным лицом в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал всей Украине, не захотев встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, это показало, что Зеленский является «нежелательным лицом» в Израиле.

«К Зеленскому мы сами можем предъявить множество претензий, но его символический приезд в Израиль – он представляет всю страну как президент Украины. Это значит отказать Украине в некоторой степени. Тогда нужно было делать другой символический жест – если Нетаньяху не хочет видеть именно Зеленского, ему нужно было сделать символический жест в пользу Украины.

Например, этот отказ сопроводить словами, что мы ценим помощь и сочувствие всего украинского народа. Тогда понятно – отделили народ от нежелательного лица, пусть даже оно занимает пост президента Украины, сделали реверанс. Но не сделано было даже этого», – заявил Арестович.