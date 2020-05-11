Зеленский оказался ни на что не годным слабаком – Погребинский

11.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии принимать никаких самостоятельных решений.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленским управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур и международных фондов.

«Он просто ведет себя как слабак. Слабак в роли президента. Конечно, можно себе представить, что человек, который обличен такой сумасшедшей властью, может много бед совершить. Это возможно было, в принципе, но он никаких бед не совершает. Он просто ничего не совершает, просто ничего. За его спиной принимают решения, назначают людей – он не может уволить.

Он единственный раз уволил генерального прокурора против желания «семерки». Но теперь, когда хочет уволить главу НАБУ, так не может, потому что ему сказали представители МВФ «ну-ну-ну, нельзя его забирать, он нам нужен. Он – представитель колониальной администрации, ты куда лезешь вообще?», – заявил Погребинский.