Зеленский оказался перед угрозой социального бунта

31.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина может объявить дефолт, что чревато для страны очередным государственным переворотом.

Об этом в авторской колонке на киевском сайте «Главред» пишет директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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По его словам, дефолт на Украине может пройти по аргентинскому сценарию — с разгромленными магазинами, анархией и хаосом на улицах, а в итоге «простой украинец окажется внизу «пищевой цепочки».

«Как минимум, 50% украинцев не имеют «жировой прослойки» больше, чем на месяц. А это значит, что дефолт на Украине может закончиться голодными бунтами. Дефолт означает, что государство не способно платить по своим обязательствам, то есть речь идет не только о пенсиях пенсионерам, но и о зарплате полицейским, пожарным, врачам — всем, кто получает деньги из бюджета», – рисует мрачные перспективы политолог.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается «избежать катастрофического для экономики сценария, потому что он неминуемо потянет за собой социальный бунт и, как следствие, политический переворот».