Зеленский оказался политическим сыном Порошенко

06.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Президента Украины Владимира Зеленского можно по праву считать политическим сыном своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мураев считает, что Зеленский полностью взял на вооружение политическую программу Порошенко и последовательно продолжает его начинания.

«Для меня Зеленский давно превращается в сына Петра Алексеевича Порошенко, который полностью унаследовал его внешнюю и внутреннюю политику», – сказал экс-депутат.

Он обратил внимание на новый состав Кабмина.

«Если посмотреть на кадровые назначения, то многие сторонники Порошенко стали членами команды Зеленского. Если обратить внимание на то, что стало системой ценностей действующего президента, то подобные назначения никакого удивления не вызывают.

Кроме того, мы можем сказать, что правительство Зеленский формирует не по собственной воле. Там много представителей группы Пинчука, так называемые соросята, которые являются проводниками заокеанской политики и действуют вразрез интересам нашего народа», – заявил Мураев.