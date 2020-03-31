Зеленский оказался попрошайкой не хуже Порошенко – эксперт

31.03.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский с усердием продолжает традицию попрошайничества, начатую предыдущим президентом, Петром Порошенко.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В воскресенье Зеленский выступил перед нами. Начал за здравие, а кончил за упокой. Рассказал о том, как он и его команда борется с коронавирусом, что Китай нам опять что-то дал и подарил… и скоро и маски будут, и тест-полоски будут.

А он сам никогда не задумывался над тем, что у нас в каждом городе еще со времен Советского Союза остались швейные фабрики. Нельзя сделать так, чтобы там маски шили, что ли?

Или это сложно, нужно обязательно министра экономики какого-то назначить для этого процесса?

Они продолжают традицию попрошайничества Порошенко. Он получил, наверное, не одну медаль за взятие взаймы, и этот туда же полез», – резюмировал экперт.