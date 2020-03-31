31.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Зеленский оказался попрошайкой не хуже Порошенко – эксперт




Президент Украины Владимир Зеленский с усердием продолжает традицию попрошайничества, начатую предыдущим президентом, Петром Порошенко.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В воскресенье Зеленский выступил перед нами. Начал за здравие, а кончил за упокой. Рассказал о том, как он и его команда борется с коронавирусом, что Китай нам опять что-то дал и подарил… и скоро и маски будут, и тест-полоски будут.

А он сам никогда не задумывался над тем, что у нас в каждом городе еще со времен Советского Союза остались швейные фабрики. Нельзя сделать так, чтобы там маски шили, что ли?

Или это сложно, нужно обязательно министра экономики какого-то назначить для этого процесса?

Они продолжают традицию попрошайничества Порошенко. Он получил, наверное, не одну медаль за взятие взаймы, и этот туда же полез», – резюмировал экперт.

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