Зеленский оказался профессиональным предателем «цивилизованного Запада» – политолог

30.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Торжественно встречая гуманитарные грузы из Китая, украинский президент Владимир Зеленский предаёт страны Запада, которые, в свою очередь, не спешат помогать Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, ваш президент, с европейским выбором, в своих речёвках говорит: ну и, как обычно, мы завтра пойдём встречать китайский самолёт. Дословно. А почему не германский, почему не британский? Почему, наконец, не американский? А почему Литва не прислала никакой самолёт? У вас же был такой защитник в европейском пространстве.

Я не могу понять, как это… европейский народ Украины, часть европейской нации, получает у коммунистического Китая, против которого весь цивилизованный Запад сейчас объявляет войну, это отдельная тема.

Так вы предатели, что ли цивилизованного Запада? Профессиональные? Весь Запад объявляет Китаю войну, в Зеленский выходит с рушником каждый день встречать китайский самолёт и кланяется ему до земли», – недоумевает Куликов.