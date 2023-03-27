Зеленский оказался проклятием для репродуктивного поколения Украины – эксперт

Применение снарядов с обедненным ураном на Украине фактически уничтожит эту страну, сделает большую часть ее территории безлюдной. Под лозунгом выхода к границам Украины 1991 года, Зеленский окончательно добьёт украинцев, и кто не выехал за границу, не погиб на фронте, умрет от онкологии.

Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт, генерал ФСБ Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он напомнил, что во время «Бури в пустыне» в Ираке было использовано 750 тысяч снарядов с обедненным ураном. Такие снаряды позволяют вести прицельную стрельбу на очень большом расстоянии. Потому что на излете такой снаряд не теряет свою ударную силу и прожигает броню.

«Огромный период полураспада этого всего, и опасность заключается не только в том, что снаряд взорвётся – все эти истории опасны ещё и для тех, кто использует эти снаряды, для тех же танковых экипажей. Потому что взвесь обеденного урана наносит колоссальный ущерб здоровью. После ведения боевых действий на территориях, где применялись эти снаряды, заболеваемость онкологией увеличилась в 15 раз. И одно дело, когда в пустыне, другое – когда в ограниченном пространстве, заселённом большим количеством людей. Естественно, при розе ветров всё это дело может пойти на ту же самую Украину, которая эти снаряды применяет. Это как в русской пословице: на зло бабушке отморожу уши, – отметил Михайлов. – Если спросить сегодня Зеленского, ты чего у кого защищаешь, он будет говорить, что мы хотели вернуть территории. Так вы хотели вернуть обезлюдившие территории, потому уничтожили огромное количество людей? В том числе на своих территориях, потому что всё, весь этот смешанный фарш, который отправляете туда, это же всё удар по демографии. Представляете, мужики репродуктивного возраста уходят, с кем он будет жить? Понятно, что бандиты, которые сейчас уехали в Европу, они уже не вернутся, не поедут уже назад в вашу Украину. И вы просто должны думать о людях, которые действительно здесь живут и будут продолжать жить. Вот этого у них уже нет, они уже закусились, и это тот самый случай, когда политический субъект теряет причинно-следственные связи. Они определили для себя цели, а последствия достижения этих целей они для себя не определили. И они считают, что вот вышли на границу Российской Федерации, которая оставила Донецк и все остальные республики просто так, потому что Зеленскому так захотелось. Во-первых, мы понимаем, что для нашего политического руководства, да и для руководства других стран, где политики вменяемые, Зеленский никто, и звать его никак. О чём можно говорить с этим политическим карликом, который уже довёл свою страну, практически уничтожил. Потому что он в общем-то работал не на Украину – он выполнял заказы якобы ее партнёров. А по сути, они планомерно уничтожали страну. И вот как они теперь будут эту страну восстанавливать? Я в этом сомневаюсь».