01.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский оказался тем же продуктом той же элиты – украинский политолог


Смена президента Украины не привела к реальной смене элиты, власти и ее парадигмы. Украинское государство все так же слабо и не сумело вернуть себе монополию на насилие.

Об этом в беседе на Youtube-канале с экспертом по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрием Романенко заявил политолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «Политнавигатора».

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При этом Гайдай все равно хвалит украинскую систему смены власти, в том числе, путём кровавых госпереворотов – «чтобы не было как в России и Белоруссии».

«Государство слабо. Утеряно право на насилие, монополия на насилие. Все это не радует, и мне не хочется говорить банальную фразу – «возврат в 90-е».

Я вообще не верю ни в какие эффективные и адекватные действия ни Зеленского, ни его власти, потому что никакой смены власти, смены парадигмы, смены правящего класса не произошло.

Зеленский, который сменил Порошенко – это, конечно, хороший фактор. Потому что менять власть надо регулярно, потому что мы все время сидим в той ловушке, куда попала Россия – стоит здесь закрепиться одному клану, здесь потихоньку настанет реальная автократия. Пример Белоруссии и России об этом говорит.

Зеленский, безусловно, был хороший фактор. Но это не меняет ни философию, ни архитектуру, ни парадигму власти. Ничего не меняет. Что я должен видеть в них? Если бы они кардинально все меняли, вводили новые правила игры…», – сетует политолог.

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