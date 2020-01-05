Зеленский оказался врунишкой, каких еще не видела Украина

05.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский не выполняет данные обещания, не считается с мнением народа, а также продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы анализировали, что Зеленский обещал, и что Зеленский сделал за 2019 год. По оценкам нашего аналитического центра, пока что Зеленский выполнил около 9% своих обещаний, и это обещания второстепенного характера, которые касаются, прежде всего, технических вопросов – импичмент президенту, запуск Высшего антикоррупционного суда.

К сожалению, пока что остаются нереализованными ключевые социальные вопросы, которые наше общество демонстрирует на протяжении последних пяти лет: запрос на мир – хоть и видим определённую разрядку, политического решения нет.

Запрос на борьбу с коррупцией – несмотря на все заявления, и на то, что руководство СБУ поменялось ещё в мае, а новый Генпрокурор начал работать с сентября, громких посадок мы так и не дождались.

И запрос на благополучие, который в сознании большинства украинцев сузился до темы тарифов – эти социальные вопросы пока что не реализованы.

Более того, в некоторых вопросах Зеленский и его команда игнорируют общественное мнение, как в том же вопросе земли, что наносит им существенный урон», – отметил он.

Также Руслан Бортник подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда продолжают политику своих предшественников.

«Если говорить честно, то, несмотря на смену лиц во власти, инерция предыдущей власти сохраняется. И у нас такое впервые в истории, не могу привести такого примера, когда смена президента не привела к смене курса страны.

Он (Зеленский – прим. ред.) даже не вильнул сильно в сторону, а продолжил катиться по той же колее. Так не было при смене Кравчука на Кучму, или Кучмы на Ющенко, Ющенко на Януковича или Януковича на Порошенко. Но здесь так случилось», – резюмировал эксперт.