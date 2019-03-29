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29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский оказался вторым Кличко

Украинский комик Владимир Зеленский, ставший лидером президентских рейтингов, неспособен внятно формулировать свои мысли.

Об этом в материале, который посвящен предстоящим выборам президента Украины, пишет “Российская газета”.

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“Странно, но профессиональный актер Зеленский за рамками разученных реприз оказался удивительно косноязычен, избегает импровизаций и категорически отказывается от дебатов. Слова кандидата, сказанные на встрече с бизнесменами, говорят о проблеме лучше него самого”, – отмечается в публикации.

Далее автор приводит дословную цитату, сказанную Зеленским.

“Меньше, чтобы человек с чиновником просто рукопожатился. Когда этого не будет, мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше. Я не буду говорить какие-то лозунги, с которых мы начали обсуждение, слушайте, но давайте мы вообще уйдем от кэша, да. Но это просто сейчас нельзя, это нельзя нигде показывать, рассказывать, потому что мы там сразу потеряем… ха-ха-ха… те деньги, которые торгуют помидорами на рынке, мы просто потеряем там… эммм… хоть какую-то поддержку, но стремиться нужно туда”, – заявил Зеленский.

Эти сумбурные и малопонятные слова озадачили участников встречи.

“Некоторые участники встречи, по их отзывам в социальных сетях, были озадачены увиденным и услышанным, а некоторые даже позволили себе сравнить нового любимца нации со старым – Виталием Кличко, известным чемпионом в изящной словесности. Но если самобытная афористичность Кличко традиционно объясняется его тяжелой спортивной судьбой, то для артиста, не способного ясно изложить мысль, убедительное оправдание с ходу не придумать, – подчеркивает издание. – Так попутно выяснилось, что номера “95-го квартала” пишет не Зеленский”.

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