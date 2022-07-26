Зеленский окончательно отодвинут от управления войсками – Ищенко

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не только не владеет ситуацией в собственной стране, но и вообще не каждый раз может быть поставлен в известность о каких-либо операциях Запада на украинской территории.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский требовал там держать города до конца, не сдаваться. Ну, попали они в окружение, ну и ладно, как Гитлер в 1945 году. Это глупо. Американцы решили установить полный контроль над украинскими силовыми структурами, управленческими структурами и руководить ими не через Зеленского, а напрямую», – отметил он.

«А Зеленский теперь будет, как матрешка такая злая, вредная, крикливая, но фактически бессильная. Хватать и сажать у себя в стране, пожалуйста, он может кого угодно как латиноамериканский диктатор. Просто решения о том, как будут вестись боевые действия, решения о том, какие операции будут проводить спецслужбы, он не только не будет принимать, но может быть и знать о них не будет», – заявил Ищенко.