Зеленский окончательно отодвинут от управления войсками – Ищенко

26.07.2022  22:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 980
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не только не владеет ситуацией в собственной стране, но и вообще не каждый раз может быть поставлен в известность о каких-либо операциях Запада на украинской территории.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не только не владеет ситуацией в собственной стране, но и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Зеленский требовал там держать города до конца, не сдаваться. Ну, попали они в окружение, ну и ладно, как Гитлер в 1945 году. Это глупо. Американцы решили установить полный контроль над украинскими силовыми структурами, управленческими структурами и руководить ими не через Зеленского, а напрямую», – отметил он.

«А Зеленский теперь будет, как матрешка такая злая, вредная, крикливая, но фактически бессильная. Хватать и сажать у себя в стране, пожалуйста, он может кого угодно как латиноамериканский диктатор. Просто решения о том, как будут вестись боевые действия, решения о том, какие операции будут проводить спецслужбы, он не только не будет принимать, но может быть и знать о них не будет», – заявил Ищенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть