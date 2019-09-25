Зеленский оконфузился в ООН, забыв украинский и перейдя на родной русский

25.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский демонстративно общался с представителями российских СМИ на украинском языке во время короткого интервью в кулуарах Генассамблеи ООН.

Глава украинского государства похвастался, что на него не может давить никто и даже президент США.

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««На меня никто не может давить, потому что я президент независимого государства. На меня давить может, кстати, только один человек – на меня может давить только мой сын, которому шесть лет», – сказал президент Украины.

После этого стал сбиваться и перешел на родной для него русский язык.

«Мы начинаем работать в нормандском формате. Это первое. То есть мы в нормандском формате собираемся работать, которым он сейчас есть – четыре страны, а потом посмотрим», – сказал отметил Зеленский.

Также он объявил, что «сильная Украина» никогда ничего не просит.

«Еще раз могу сказать, мы можем говорить о поддержке, а просить – это точно не про Украину. Украина – новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, мы сами можем кому-то помочь», – добавил Зеленский.

При этом, в украинских СМИ особо обращают внимание на то, что Зеленский общался с россиянами на «мове». В частности, так информацию подает телеканал 1+1 и сайт УНИАН, принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому.

А на сайте телеканала NewsOne, подконтрольному считающемуся пророссийским политиком Виктору Медведчуку, новость вышла под заголовком «Зеленский жестко осадил в ООН журналиста из РФ». При журналисты NewsOne также не указали, что в итоге украинский президент перешел на русский язык.