Зеленский окружён аферистами из команд Порошенко и Януковича

12.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В штабе лидирующего в украинской избирательной гонке Владимира Зеленского работают сплошь беспринципные грантоеды, которые ранее были членами команд действующего президента Петра Порошенко и беглого президента Виктора Януковича, тесно сотрудничавшего с олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» рассказал украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю многих экспертов, которые есть в команде Зеленского. Они раньше работали у Порошенко, до того часть из них работала у Януковича.

Когда-то, в 2009 году, когда Янукович приходил к власти, он сделал аудит. Ну не он, а Ахметов дал деньги, был центр, и там сидели парни, которые сделали аудит министерств и ведомств. Когда Янукович стал президентом, он провел единственную реформу – административную. То есть он создал министерства, ведомства, агентства, инспекции, поставил людей, думал все заработает.

Но для чего в 2009 году был проведен аудит? Чтобы посчитать, где и как идут потоки, сколько зарабатывается и так далее. И он на каждое министерство и ведомство поставил смотрящих. И эта страна начала работать в жестко коррумпированной вертикальной структуре.

Порошенко поработал, но что-то еще осталось, на чем воровать. И под этот аудит ребята, которые представляют Зеленского, хотят получить гранты и сами карманы набить. Мало того, они еще хотят получить должности, один из них хочет стать министром иностранных дел, который проводил аудит еще в ахметовской команде», – рассказал он.