14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, Местная власть, Общество, Политика, Украина
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Зеленский опрашивает львовян в фейсбуке – кого назначить им губернатором

Президент Владимир Зеленский предлагает жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Добрый день, Львовская область! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутацию, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?”, – написал он.

Он предложил три кандидатуры:

– Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Менеджер предприятий Рината Ахметова. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО “ДТЭК Западэнерго”.

– Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании “Эко-Оптима”. Лауреат премии “Человек года” в номинации “Предприниматель года”.

– Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

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