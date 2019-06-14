Зеленский опрашивает львовян в фейсбуке – кого назначить им губернатором

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский предлагает жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Добрый день, Львовская область! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутацию, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?”, – написал он.

Он предложил три кандидатуры:

– Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Менеджер предприятий Рината Ахметова. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО “ДТЭК Западэнерго”.

– Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании “Эко-Оптима”. Лауреат премии “Человек года” в номинации “Предприниматель года”.

– Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.