Зеленский опрашивает львовян в фейсбуке – кого назначить им губернатором
Президент Владимир Зеленский предлагает жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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“Добрый день, Львовская область! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутацию, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?”, – написал он.
Он предложил три кандидатуры:
– Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Менеджер предприятий Рината Ахметова. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ОАО “ДТЭК Западэнерго”.
– Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании “Эко-Оптима”. Лауреат премии “Человек года” в номинации “Предприниматель года”.
– Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Спасибо!
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