23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Спецслужбы, Украина
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Зеленский определился с генпрокурором

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообшает пресс-соужба президента.

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Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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