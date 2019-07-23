23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
Зеленский определился с генпрокурором
Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявил Владимир Зеленский, сообшает пресс-соужба президента.
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Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.
Как ранее сообщал ПолитНавигатор, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
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