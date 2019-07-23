Зеленский определился с генпрокурором

23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообшает пресс-соужба президента.

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Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.