Зеленский опять что-то вынюхал в Одессе

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Берег моря, медитативная музыка, голубая даль, закатывающий глаза чувак в окружение таких же… Что это? Коллективный прием аяуаски? Ведь, судя по мимике чувака, напрягающего лоб и рефлекторно чего-то вынюхивающего носом, он проходит уже не первый круг перерождения, он вне этой реальности и пребывает в другой… Нет, оказалось президент Зеленский заслушивает доклад о развитии Военно-морских сил Украины в Одессе.

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Визит в Одессу не анонсировался, но, видимо, был предпринят впопыхах по принципу «А поутру они проснулись», отдуплили, что 2 июля на Украине — День ВМС, а кроме Одессы и двинуть-то некуда.

Заслушав доклад командующего ВМС Алексея Неижпапы, который как раз и перекрыли медитативной музыкой (в специально подготовленном пресс-службой ролике), Зеленский выдал пламенную речь:

«Многие в России думали, что Черное море — это акватория их силы. Враг надеялся, что наши военно-морские силы якобы не выдержат ударов России. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море».

Странное, на самом деле, заявление, учитывая, что Одессу круглосуточно атакуют СМС и прочими сообщениями в официальных тг-каналах о «присутствии в акватории вражеских ракетоносцев» — спать не дают. Зачем, если вражина «таво» — в море утоп?..

Но доклад, понятное дело, процедура скучная, поэтому после медитации главклоуна повезли к служащим ВМС, курсантам и в военный госпиталь раздавать государственные награды — ордена «За мужество» ІІІ степени, медали «За военную службу Украине» и «Защитнику Отечества». Аншлаг, овации, раздача автографов — все, что Зеленский любит…

И только к вечеру сайт президента опубликовал его впечатления от поездки:

«Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется также бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью».

Годный стендап, ну а чо. По Крыму, так особенно.

«Вместе победим! Никогда украинские берега не будут терпеть оккупанта», — резюмировал президент.

А в это время на «украинских берегах» в черте города догнивали трупы животных и доживали свои последние минуты пресноводные лягушки, принесенные после подрыва каховской дамбы в камышовых плавнях. Минеров, к слову, которые должны были обезопасить эти плавни перед уборкой, до сих пор ждут. Так кого побеждаем, пан клоун?