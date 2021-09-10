Зеленский опять обрушился на Запад за недостаточную поддержку Украины

10.09.2021 13:50 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Так называемое единство западного мира с Украиной зачастую остается лишь декларацией на бумаге. Киеву уже прямо говорят, что не хотят принимать в НАТО и Евросоюз.

Об этом в рамках проводимого в Киеве олигархом Виктором Пинчуком форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир говорит о сплоченности и объединении ради решения проблем войны, изменений климата, ядерного оружия, голода, бедности. Но все это декларации, потому что сплоченный мир, он сегодня только в «Фейсбук», когда все публикуют слова поддержки во время пожаров в Австралии, потопа в США, когда все единогласно сочувствуют Афганистану или Украине, против которой Россия ведет войну.

Но это не реальность, это виртуальная реальность. А в настоящей реальности семь лет подряд форум под названием «Ялтинская европейская стратегия» проходит в Киеве. Потому что Ялта – это далеко не Европа, она оккупирована, и есть ли в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву, мы не знаем», – заявил Зеленский.

Он также посчитал Украину готовой к членству в НАТО и ЕС, подчеркнув, что без нее эти структуры будут слабеть:

«Наша армия – одна из самых мощных армий сегодня в мире. Потому, когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или о реформах в армии, и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, мне кажется, что это не до конца откровенное мнение… Мы в принципе, все четко осознаем. Я в целом достаточно адекватный человек и точно понимаю, что нам сегодня нужно, что нам дадут, а чего не дадут. И не нужно еще раз о чем-то просить, когда тебе об этом говорят, уже не намекают, а точно говорят Украине. Потому моя позиция очень простая – мы готовы в НАТО. Уровнем нашей армии, уровнем наших специалистов, а реформы, которые мы проводим, я считаю, что это, прежде всего, нужно нам – не кому-то в НАТО, в Европейском союзе, а нужно нам, для наших людей… Мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого Европейского союза не будет. Я говорю об этом открыто и президенту США – я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины Европейский союз будет потихоньку ослабевать… Я вижу отношение Европейского союза, лидеров Европейского союза, лидеров современной Европы – не все они хотят быть там. И не все они видят Украину там. Так же и про НАТО. Я считаю, если вы хотите, чтобы окрепла Россия – не берите Украину».

Выступление Зеленского в своем блоге высмеял российский сенатор Алексей Пушков:

«Заявления Зеленского показывает, что он либо сознательно занимается пропагандой, либо очень далек от реальности. Удивляет многое. ЕС будет ослабевать без Украины? Странно. Что же может Украина дать ЕС, кроме рабочей силы? Так украинцы уже уезжают по безвизу», – написал Пушков.

А украинская журналистка Светлана Крюкова озвучила реальные цифры экономических параметров Украины.

«Несколько цифр, обезумевшему от эйфории президенту. По итогам 2020 года ВВП Украины упал на 4% – худший результат после 2015 года. И согласно прогнозам НБУ, которые регулярно пересматриваются в сторону уменьшения – восстановление до доковидного уровня в нынешнем году не ожидается. Госдолг на душу населения – на рекордных отметках. Каждый украинец – от новорожденного до глубокого старика – должен кредиторам 61 тысячу гривен. Инфляция – измеряется уже двузначным числом – 10,2% (август-2021 к августу-2020). И это далеко не предел – индекс потребительских цен, которые со временем лягут на конечного потребителя, зафиксирован на уровне 42,2% (июль-2021 к июлю-2020). Минимальная зарплата в Украине – 188 евро (в Литве, Польше и Эстонии – около 600 евро, в Бельгии и Нидерландах – примерно 1600 евро). Минимальная пенсия – 58 евро, средняя – 118 евро. Отставание от наших европейских соседей – в разы (пожилые эстонцы получают в среднем около 600 евро). Зафиксированный в бюджете прожиточный минимум – 52,1% от его фактически рассчитанного Минсоцполитики значения. По мнению Зеленского, украинцы вполне могут прожить на 2294 гривны. Половина населения – живет за чертой бедности. Это, по мнению президента, неплохо живем. Безработица – 10,5%, антирекорд последнего десятилетия. Промышленное производство отстает от уровня 2019 года на 5,2%, сельское хозяйство – на 9,0%, объемы строительства – минус 2,8%», – пишет Крюкова.