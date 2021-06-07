Зеленский ошарашен предательством США и унизительно умоляет Байдена о встрече

07.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский был неприятно удивлен, когда президент США Джо Байден сообщил об отказе от санкций против компании-оператора строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует интервью украинского президента американскому порталу Axios.

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По словам авторов, Зеленский использовал интервью, «чтобы умолять Байдена встретиться с ним лицом к лицу перед саммитом 16 июня с президентом России Владимиром Путиным».

«Я искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока-2», США оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», – прокомментировал Зеленский отказ США от санкций против «СП-2».

Он уточняет, что был удивлен несколько раз.

«Помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт, что я узнал об этом из прессы. Отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми. Все эти действия ослабляют уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке», – сокрушается Зеленский.

Он также надеется, что президент США убаюкивает Россию, чтобы потом провести решающий «трехочковый бросок», как это делал баскетболист Майкл Джордан

«Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и США. У России будет отличная возможность взять верх над США», – утверждает глава Украины. «Я понимаю, что прежние планы и плотный график президента США могут этого не позволить, но выбирать именно ему. Как гарант Конституции Украины я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи с Путиным в Женеве», – говорит украинский президент.

Он также характеризует «СП-2» как «настоящее оружие в руках Российской Федерации» и выражает недоумение, почему «патроны к нему может подносить такая великая страна, как Соединенные Штаты».

«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», – фактически сбиваясь на истерику резюмировал Зеленский.