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Киев не будет продлевать соглашения с Россией о транзите газа, однако готов рассмотреть схемы с посредниками, если западные хозяева попросят.

Об этом в ходе форума «Украина 2024. Независимость» заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июле президент Азербайджана заявил о том, что ЕС обратился с просьбой содействовать транзиту газа через украинскую территорию. С того времени многое изменилось, наши украинские войска взяли под контроль станцию в Судже, а террорист Путин ездил в Баку договариваться о транзите. Потому вопрос – какая сейчас позиция Украины касательно транзита газа?», – озвучила вопрос-заготовку пропагандистка.

«Договоров с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний – если будет продолжаться запрос наших европейских коллег, то мы будем рассматривать их просьбы. О чём говорил старый дед в Азербайджане – мне неизвестно, не уверен, что о газе», – паясничал Зеленский.