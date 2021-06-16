Зеленский осознал, что ЕС «хочет закрыться от Украины»

16.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Европейские страны не горят желанием продолжать политику антироссийских санкций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью France-Presse, Reuters и Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Когда война в Украине, то все поддерживают, все [говорят] j цивилизации, о демократии. Но пока война не в моей стране, то как-то можно с этим жить. Или Украина уже столько лет говорит о стремлении в ЕС, а сам Евросоюз, мне кажется, не знает, как закрыться, чтобы прямо не отвечать Украине», – жалуется глава Украины.

При этом среди стран, поддерживающих вступление Украины в ЕС он называет лишь Польшу и бывшие республики Советской Прибалтики.

«Я понимаю, что Российская Федерация – большой рынок. Мы его потеряли из-за войны, и Россия потеряла наш рынок. А многие страны – я не вижу, чтобы они очень сильно что-то потеряли. Да, кто-то вводил санкции, кто-то уже устал от санкций, на кого-то сильно давит внутренний бизнес. Все понятно, мир циничен, все о деньгах. Сначала деньги – потом жизнь», – сказал Зеленский.