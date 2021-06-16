16.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина
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Зеленский осознал, что ЕС «хочет закрыться от Украины»

Новости УкраиныЕвропейские страны не горят желанием продолжать политику антироссийских санкций. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Европейские страны не горят желанием продолжать политику антироссийских санкций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью France-Presse, Reuters и Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Когда война в Украине, то все поддерживают, все [говорят] j цивилизации, о демократии. Но пока война не в моей стране, то как-то можно с этим жить. Или Украина уже столько лет говорит о стремлении в ЕС, а сам Евросоюз, мне кажется, не знает, как закрыться, чтобы прямо не отвечать Украине», – жалуется глава Украины.

При этом среди стран, поддерживающих вступление Украины в ЕС он называет лишь Польшу и бывшие республики Советской Прибалтики.

«Я понимаю, что Российская Федерация – большой рынок. Мы его потеряли из-за войны, и Россия потеряла наш рынок. А многие страны – я не вижу, чтобы они очень сильно что-то потеряли. Да, кто-то вводил санкции, кто-то уже устал от санкций, на кого-то сильно давит внутренний бизнес. Все понятно, мир циничен, все о деньгах. Сначала деньги – потом жизнь», – сказал Зеленский.

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