Зеленский оставлен под арестом в Москве

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Мосгорсуд оставил под арестом Павла Зеленского, оператора организации фонда блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом сообщает штаб Навального в своих соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест и отказался приобщить 128 поручительств за Зеленского.

Зеленский был арестован 15 января. На следующей неделе следствие должно будет выйти в суд с ходатайством о продлении ареста.

Оператора обвиняют в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ) за два твита с призывами к расправе с властями после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре 2020 года.