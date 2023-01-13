Зеленский оставляет себе лазейку для подписания Минска-3

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Беглая белорусская оппозиция поверила в то, что Украина попросила Евросоюз не вводить санкции против Лукашенко.

Информацию об этом вбросил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Ее оперативно опроверг представитель МИД Украины Олег Николенко, но представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался уклончиво, сославшись на конфиденциальность информации.

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Белорусские оппозиционеры в шоке, но есть среди них и те, кто оправдывает «зраду» президента Украины Владимира Зеленского. Так, политический аналитик Александр Класковский считает информацию Йозвяка достоверной, а поведение Киева вполне логичным.

Об этом он заявил «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это вероятно, потому что Киев по многим симптомам ведет прагматичную политику. Страна в состоянии войны, и используются все средства, чтобы снизить опасность. Если говорить про белорусское направление, то тут Киеву важно, чтобы не открылся второй фронт. Смотрите, если послушать украинских спикеров, то они говорят, что Лукашенко – марионетка, никакой самостоятельности нет, российские генералы все решают, Путин им крутит-вертит, как хочет. А с другой стороны, посла из Минска они не отзывают. И несмотря на эту риторику, у них есть мысль, что некую игру с Лукашенко стоит вести, чтобы его не злить лишний раз. Уже стало притчей во языцах, что с Тихановской Зеленский не хочет встречаться. И если послушать аргументацию, то ей предъявляют, что когда-то она про Крым и Москву что-то говорила. Но я вспоминаю, что есть фото, как Зеленский чокается фужерами с Лукашенко. И теперь предъявлять за это смешно. Радикально изменилась ситуация. Но не хотят встречаться, чтобы не злить Лукашенко», – считает эксперт.

Он полагает, что Киев шантажирует Минск нападением формирования белорусских боевиков и наемников «полк Калиновского», однако в реальности никогда его не санкционирует.

«Лукашенко сам не рад, что российские войска по Украине ударили с белорусской территории. Что его втянули в эту войну. Он отбрыкивается, правда, но ничего не может сделать. Если бы не эта ситуация, ему бы было проще завязать некие контакты с Западом. Ему неуютно в сегодняшней ситуации, что бы он ни говорил. Поэтому он Олейника назначил министром иностранных дел, а не какого-то открытого адепта Русского мира. Значит есть какие-то хотя бы призрачные надежды. Но рад бы в рай, но грехи не пускают. Правящую верхушку раздражает, что они могут выскочить из этой ситуации», – сказал Класовский.

Поверили в информацию «Радио Свободы» и в Киеве. Депутат Верховной рады Украины Дубинский полагает, что Зеленский оставляет себе «лазейку для подписания Минска-3».

«Помимо возможной просьбы украинских властей не санкционировать Беларусь, есть много фактов, что несмотря на патриотизм, который прет из всех заявлений наших лидеров, происходят определенного рода факапы, которые выползают наружу. Киев просил не накладывать санкции на Абрамовича, который шнырял по Стамбулу и даже, говорят, приезжал в Киев. Это единственный российский олигарх, против которого нет системных санкций. Чем он помогает достигнуть мира с Россией, мне непонятно. История в Беларусью такая же. Есть какой-то переговорный процесс, о котором мы с вами не знаем», – заявил Дубинский в своем видеоблоге.