Зеленский остерегся говорить про Трампа поперек Рютте

Единственный вопрос журналистов, который прозвучал сегодня на саммите восточного и южного флангов НАТО в Вильнюсе, касался отказа США от участия в европейских делах.

Ведущий предложил участникам отвечать в том же порядке, в котором они перед этим выступали. Когда очередь дошла до утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского, тот отказался отвечать до того, как выскажется генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу послушать сначала ваш ответ», – обратился Зеленский к Рютте.

«Позвольте мне быть очень откровенным. С января у меня два вопроса к союзникам: вы все еще на стороне НАТО. Да, мы на стороне НАТО и пятой статьи. Президент Трамп много говорил про это. Он очень откровенно говорит про это на телевидении. Вы можете послушать. Он хочет, чтобы мы выделяли больше денег на оборону, но он не говорит про то, что он умывает руки. Второй вопрос – нет никаких указаний на то, что Америка отведет свои войска из Европы. Но Европе необходимо поволноваться за Тихоокеанский регион, за Ближний Восток. Но по мере того, как мы будем наращивать собственную силу, Америка тоже вступит в игру. Будет очень сильное американское присутствие в Европе, обеспечивающее как «ядерный зонтик», так и другие способы сдерживания», – сказал Рютте.

«Я согласен с Марком», – только и мог пролепетать Зеленский.