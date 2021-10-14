Зеленский осуществляет мечту Бандеры – на Украине формируется однопартийная фашистская диктатура

14.10.2021 18:54 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

В «незалежной» в большой религиозный праздник, по традиции, произошло очередное мракобесие. В Покров Пресвятой Богородицы вооружённые формирования Украины – убийцы, радикалы и мародёры – пафосно празднуют «день защитника и защитниц».

В этом празднике фриков активно участвуют националисты, восхваляющие своего идейного «вдохновителя» Бандеру и группировку ОУН-УПА, члены которой в годы Великой Отечественной войны зверски лишали жизни мирных граждан – женщин, детей, стариков.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Украину подобными мероприятиями стремительно приближают к образу фашистского и террористического государства, которое возглавляет главный террорист и фашист Владимир Зеленский.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

В так называемый «праздник», который пан Зе гендерно уравнял в июле текущего года, добавив к «защитникам Украины» – «защитниц», преЗЕдент поручил Кабмину сбить волну недовольства украинских вояк, которым задерживают выплаты денежного содержания (представителям ВФУ «слуги» задолжали более полутора миллионов гривен). Как-то не очень неЛОХ ценит своих «захисникiв».

В некогда городе-герое Киеве активисты украинских националистических организаций провели так называемый «Марш славы УПА», тем самым официально подтвердив, что нынешняя провластная группировка – это последователи извергов из ОУН-УПА. Параллельно «Национальный корпус» провёл акцию под названием «Марш нации». Главное требование участников сего мероприятия к оккупационным властям «незалежной» – навсегда отказаться от «антигосударственных» Минских соглашений, законодательно запретить проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса до полного восстановления контроля над ними, а также «наказать врагов Украины, приняв законопроект об ответственности за коллаборационизм».

Вряд ли такие «требования» неонацистов понравятся их кормилице печеньками Виктории Нуланд, которая буквально вчера, находясь в Москве, подтвердила актуальность Минских соглашений.

При этом, стоит отметить, что требования националистов Зе-власть выполняет беспрекословно. К примеру, в прошлом году бандеровцы требовали закрыть оппозиционные каналы. Как результат, 2 февраля 2021 года Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против трёх неугодных телеканалов. «Зе-вражеские» телеканалы были закрыты. Поэтому, даже если Зе-слуги официально не объявят об отказе выполнять условия Минска-2, то на деле они активизируют обстрел территорий Народных Республик Донбасса, чтобы ублажить украинских неонацистов.

Что примечательно, полную отмороженность украинских оккупационных чиновников, не планирующих выполнять свои обязательства по Нормандскому формату, заметили во Франции, которая также является участником переговоров в Нормандском формате. К примеру, вчера, 13 октября, во время дебатов в Сенате Франции сенатор Натали Гуле заявила, что украинская власть блокирует выполнения соглашения Нормандского формата.

«Мир может быть обеспечен только путём выполнения договорённостей, достигнутых, в частности, в отношении Донбасса. Что касается выполнения Украиной соглашений Нормандского формата и принятия формулы Штайнмайера, украинская власть, то есть президент, блокирует процесс, поскольку соответствующий закон не принят», – заявила Гуле.

Бандеровцы, которые и слышать ничего не хотят о Минских соглашениях, празднуя «день рождения» ОУН-УПА, превратили центр Киева в клоаку. И Зе-власти не посмели встать на пути у разбушевавшихся радикалов, которые, не исключено, что в ближайшей перспективе станут «героями незалежной».

Стоит отметить, что превращать ОУНовцев в национальных героев начал ещё третий украинский президент Ющенко, а Порошенко с Зеленским активно продолжили это преступное дело. Стоит отметить, что у постмайданных украинских п-резидентов хорошо получается героизировать цепных псов Гитлера (которые не единожды предавали свой народ, своим жертвам выкалывали глаза, распарывали животы и вырезали младенцев, расчленяли живых и сжигали людей заживо).

Фашистская идеология ОУН-УПА всё увереннее становится идеологией современной Зе-оккупированной Украины.

Хорошо известно, что Бандера преследовал цель сделать из Украины однопартийную фашистскую диктатуру, без национальных меньшинств. Что мы видим сегодня? Владимир Зеленский – внук победителя Семёна Зеленского, который в годы Великой Отечественной сокрушал гитлеровцев и бандеровцев, – сегодня сам превращается в Бандеру, довольно успешно воплощая в украинскую жизнь, то, что не успел сделать предводитель украинских радикалов.

Русских на Зе-оккупированной Украине превратили в нацменьшинств, их подвергают гонениям и репрессиям. Президентская партия «Слуга народа» в прямом смысле слова истребляет конкурентов и оппонентов из других политических сил. Зеленский уверенно осуществляет мечту Бандеры.