Зеленский освоит наркобизнес и подсадит Европу на марихуану

13.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду просьбу созвать внеочередное пленарное заседание главным образом, чтобы принять закон о медицинском каннабисе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем будет много, но будет основная тема, вокруг чего всё это будет крутится. Экологическими проектами и «Укроборонпромом» всё это красиво прикроют, изолируют. Но закон о медицинском каннабисе – это как раз и есть основа всего этого собрания, этой спешки. Мы должны понимать, что этот закон не просто так попадает на внеочередное заседание в это время. На самом деле если вы заметили всё это как-то совпало – открытие рынка земли и внеочередное заседание, закон о медицинском каннабисе», – отметил Рябцев.

Это прекрасный тандем который должен произойти. У нас уже работает, по крайней мере на бумаге, закон о рынке земли и мы запускаем еще несколько законопроектов, которые как раз должны международные ТНК на этот рынок завести, как говорится, сделать более привлекательной нашу землю и вообще сделать такой привлекательный бизнес рядом с европейскими странами. Представьте – прекрасная логистика, не надо далеко возить, тратить деньги на какие-то коррупционные схемы доставки. Прекрасно, под боком Европейского Союза формируется уникальный рынок медицинского каннабиса который, возможно, будет и немедицинский. Но это мы посмотрим, время покажет.

«Я смотрел недавно ситуацию по США, там многие люди, даже Шварценеггер, как я видел, занялись этим бизнесом – очень прибыльный, очень выгодный. Представьте – на наших прекрасных черноземах запускается сейчас вот такой рынок. Сколько у нас станет новых, молодых бизнесменов, миллиардеров. Я думаю, «зелёная» как раз прекрасно себя поднимет –новый бизнес, на котором у нас выйдут в эту стезю новых супермиллиардов «зелёные», которые сейчас и так нормально зарабатывают на разных схемах. Вот как раз новая тема сейчас появится», – считает эксперт.

«Мы же знаем, что до появления интернета самый выгодный бизнес были наркотики, проституция и оружие. Вот представьте, что теперь этот рынок мы открываем для себя уже официально, который будет работать не на Украину, не на Россию, потому что это не очень интересный рынок, а как раз на Европу, которая у нас под боком, с которой у нас уже настроенная логистика, и где, я думаю, будет прекрасно сбываться наша продукция», – добавил аналитик.

«Я думаю, что эта неделя будет как раз крутиться вокруг этого законопроекта. Да, в него ещё будут вносить кучу разных правок, но его надо принять, надо показать ТНК, что тема рабочая. Некоторые запустят бизнес сами, у нас продавать готовый бизнес намного выгоднее, чем продавать землю. И наши многие бизнесмены уже готовы для создания таких бизнес-проектов, которые в 2024 году можно будет продавать юридическим лицам. Вот в 2024 году этот бизнес раскрутится и будет прекрасно продаваться на зарубежные рынки», – резюмировал Рябцев.