Зеленский осядет южнее Санкт-Петербурга или с афганцами, если выберется – Макгрегор

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 14:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 482
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


Будущее президента Украины Владимира Зеленского – это жизнь в изгнании в Санкт-Петербурге штата Флорида или в особняке на 26 комнат, как беглые афганские ставленники США. Но это лишь в том случае, если он успеет эвакуироваться из Киева до прихода российских войск.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Будущее президента Украины Владимира Зеленского – это жизнь в изгнании в Санкт-Петербурге штата Флорида...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы должны понять, что этот человек несерьезен. Он – актер, которого выбрали на роль в этой гигантской театральной постановке, которую олигархи, люди с сотнями миллионов, миллиардами долларов, проводят в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе, решили, что он может быть полезным инструментом, который позволит делать нам то, что, как мы думали, было в наших интересах. Что же, мы были неправы, мы потеряли все», – сказал полковник.

«С ним покончено, он исчезнет через месяц, а потом мир будет задаваться вопросом, куда он делся? Я имею в виду, если предположить, что он выберется из Украины живым, я предполагаю, он окажется где-нибудь к югу от Санкт-Петербурга во Флориде или, возможно, в пригороде Лос-Анджелеса, кто знает. Или он может присоединиться к толпе афганцев, которые приехали с кучей денег и имеют особняки из 23 комнатами в Мэриленде», – заявил Макгрегор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть