Зеленский осыпал орденами друзей из «Квартала» и Верку Сердючку – военные затаили злобу

Новости Украины

Прошедший в эконом-варианте день незалежности вышел скромным не для всех украинцев. У целого ряда счастливчиков по итогам нынешнего свята появился повод для вечеринки в крутом киевском ресторане – надо ведь «обмыть» свежие лычки на пого…- зачеркнуто – ордена за мужество, заслуги и просто Ярослава Мудрого.

Вчера официальный сайт Зеленского пополнился свежим указом №593/2022. Глава киевского режима присвоил государственные награды в честь дня независимости Украины целому выводку украинских министров, спортсменов, артистов, шоуменов и пропагандистов с дружественных ему каналов, не забыв и парочку собственных корешей по комедийному проекта «Квартал 95», которым Зеленский руководил и владел до того как вошел в нынешний образ небритого мачо в камуфляже, защищаюшего Неньку от путинского Мордора.

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Итак, поехали. Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден президент канала ICTV Александр Богуцкий, орденом «За заслуги» I степени – боксер Александр Усик, орденом «За заслуги» ІІ степени – актер с непростым шлейфом взаимоотношений с алкогольными напитками Юрий Горбунов, волонтер ВСУ Виталий Дейнега, комик Сергей Притула, корреспонденты «1+1» Наталия Нагорная и Руслан Ярмолюк, орденом «За заслуги» ІІІ степени – вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, певцы ртом Андрей Данилко, Александр Пономарев, Олег Скрипка, Виталий Козловский, операционный директор общества «1+1 Продакшн» Юрий Калиновский, орденом «За мужество» ІІ степени – военный пропагандист с «Плюсов» Андрей Цаплиенко, орденом княгини Ольги ІІІ степени – журналист новостей «1+1» Наталья Раевская…

Глядя на этот список вспоминается незабвенное из сказки покойного Леонида Филатова о Федоте-стрельце: «Ну а я уж тут как тут — Награжу тебя за труд: Кузнецам дано заданье — Орден к завтрему скуют».

Отдельной строкой, как уже было сказано выше, ордена «За заслуги» ІІІ степени получили креативные продюсеры «1+1 Продакшн» Евгений Кошевой и Александр Пикалов. Первый известен широкой публике как «Лысый из Квартала», а второй – крёстный отец старшей дочери еще одного кореша Зеленского по «Кварталу» Валерия Жидкова Елизаветы, пародировавший на сцене Виктора Януковича и экс-спикера Рады Парубия.

В чем состоят заслуги перед Украиной упомянутых персонажей, да еще и в военное время, понять сложно. На фронте и в реальных окопах не замечены, оба – классические уклонисты-белобилетчики. Хотя, некоторые зацепки все же есть. Можно же считать вкладом в борьбу балабольство в эфире в роли ведущих юмористических новостей «Байрактар NEWS»? К тому же оба пусть и на экране, но имеют и министерский опыт: Кошевой сыграл в «Слуге народа» министра иностранных дел, а Пикалов – обороны.

Или вот: в 2017 году Пикалов передал в зону АТО три автомобиля — «Элвис», «Элвис-2» и «Додж», а 6 апреля даже принес присягу и вступил в Национальную гвардию Украины. Правда, на фронт и после этого не поехал, предпочитая бороться с агрессорами концертами в глубоком тылу.

Что характерно, весьма привередливая в оценках патриотическая общественность не имеет к Пикалову никаких претензий, даже несмотря на всем в Киеве известную домайданную дружбу семьями с Виктором Януковичем-младшим. Кого другого за подобные порочащие связи уже давно наверняка бы «сьели», но это же друг не только Януковича, но и Зеленского. А это, как вы сами понимаете, другое.

Но вернемся от частного к общему. Приведенный выше список выдающихся фронтовиков смотрится еще более рельефно на фоне другого сообщения в украинских СМИ – практически день в день с публикацией указа о награждении непричастных на Украине состоялось и наказание невиновных.

Госбюро расследований открыло дело против бывшего замсекретаря СНБО генерал-майора ВСУ Сергея Кривоноса, которого обвиняют в незаконной защите аэропорта Жуляны в феврале-марте 2022 года.

Кривонос – это тот самый «неудобный» Банковой генерал-«ястреб», регулярно критикующий военно-политическое руководство Украины за шапкозакидательство. В ответ на критику генерал получает уголовное давление. Теперь вот ему вменяют сдачу второго аэропорта страны. Впрочем, если верить самому обвиняемому, дело не столь однозначно, как его рисуют следователи ГБР. Немного прямой речи:

«Я предположил, что после Гостомеля враг может выбросить десант непосредственно в Киев, и 25 февраля отправился в аэропорт Жуляны ознакомиться с обстановкой. Я увидел, что в Жулянах на тот момент отсутствовали какие-либо руководители, отвечающие за оборону стратегического объекта, и средства обороны отсутствовали. Я позвонил оттуда главнокомандующему ВСУ Залужному, сообщил обстановку и получил устный приказ взять под командование оборону аэропорта», – делится воспоминаниями Кривонос.

По приказу Залужного генералу направили партию пулеметов 12,7 мм и 7,62 мм, а также зенитные установки 23 мм. Кривонос объединил все существующие подразделения и начал подготовку к обороне аэропорта.

Взлетная полоса была залита машинной смазкой и перегорожена техникой, все объекты и периметр были подготовлены к противодесантной обороне, личный состав – преимущественно бойцы без опыта боевых действий, проводил учебные стрельбы.

«Все мои действия были подтверждены руководством ВСУ, а 12 марта Залужный подтвердил мои полномочия личным приказом. 13 марта меня снова зачислили на военную службу. Но 29 марта я прибыл к Валерию Федоровичу и узнал, что приказ о зачислении меня на службу отменен», – добавляет Кривонос.

Решение об отмене приказа Залужного задним числом и открытии дела ГБР Кривонос связывает с местью власти за критику неготовности к нынешней войне, а также с политической конкуренцией.

«В высшем руководстве ВСУ мне сказали откровенно, что Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский издал незаконный приказ отменить мое зачисление на военную службу, чтобы не позволить Валерию Залужному назначать меня на руководящие должности», – пояснил Кривонос, назвав «большим стыдом для государства» придуманное против него дело. «Я честно и законно выполнял свой воинский долг по защите Киева, на том месте, где меня внедрили. Поэтому это дело ГБР – это пятно позора не на мне – а на самом Зеленском», – резюмировал бывший замсекретаря СНБО.

Подобные разборки на шестом месяце войны лучше любых уверений штатных пропагандистов свидетельствуют о реальном отношении к гражданским «штафиркам» от власти в украинской военной среде. У того же Кривоноса множество сторонников как в действующей армии, так и среди отставников. На его защиту уже встали близкие к правонационалистической оппозиции ЛОМы вроде главреда сайта «Цензор» Юрия Бутусова, ему «подмигивают» из окопа Порошенко, так что эта история еще далека от завершения и неизвестно, какие у нее будут отдаленные политические последствия, включая самые неожиданные.

Но к тому времени защищать Зеленского будет, видимо, сводный батальон комиков из «Квартала», Верки Сердючки, Олега Скрипки и министров правительства Шмыгаля. Надо же как-то ордена отрабатывать.