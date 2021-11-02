Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.11.2021 17:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, США, Украина
Просмотров:

Зеленский отчитался о «перемоге» – выловил Байдена в коридоре

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом во время конференции...

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом во время конференции ООН об изменении климата в Глазго.

Об этом украинский президент сообщил на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Во время беседы с президентом в Глазго обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине», – похвастался он.

Однако, судя по фотографии, опубликованной украинским президентом, Владимир Зеленский просто пересёкся с президентом США в коридоре и перекинулся парой фраз.

Комментируя произошедшее, журналист-международник Александр Носович отметил, что «встречи» и «обсуждения» в коридорах с главами других государств уже стали традицией украинских политиков.

«Байден убегал, Зеленский догонял, и «переговоры» их продолжались пару минут в формате «на ногах». Это уже традиция. Юлия Тимошенко тоже караулила Трампа возле туалета. Украинская внешняя политика все больше напоминает мадам Грицацуеву, которая бегала за Остапом по коридорам редакции газеты «Станок» с криком: «Суслик!» – написал эксперт в соцсети.

В свою очередь, историк и политолог Владимир Корнилов сомневается, что Джо Байден вообще понял, что провёл «встречу» со своим иностранным коллегой.

«Интересно, сам Байден вообще понял, кто перед ним стоит в позе верного слуги американского народа?» – написал Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть