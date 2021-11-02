Зеленский отчитался о «перемоге» – выловил Байдена в коридоре

02.11.2021 17:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом во время конференции ООН об изменении климата в Глазго.

Об этом украинский президент сообщил на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время беседы с президентом в Глазго обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине», – похвастался он.

Однако, судя по фотографии, опубликованной украинским президентом, Владимир Зеленский просто пересёкся с президентом США в коридоре и перекинулся парой фраз.

Комментируя произошедшее, журналист-международник Александр Носович отметил, что «встречи» и «обсуждения» в коридорах с главами других государств уже стали традицией украинских политиков.

«Байден убегал, Зеленский догонял, и «переговоры» их продолжались пару минут в формате «на ногах». Это уже традиция. Юлия Тимошенко тоже караулила Трампа возле туалета. Украинская внешняя политика все больше напоминает мадам Грицацуеву, которая бегала за Остапом по коридорам редакции газеты «Станок» с криком: «Суслик!» – написал эксперт в соцсети.

В свою очередь, историк и политолог Владимир Корнилов сомневается, что Джо Байден вообще понял, что провёл «встречу» со своим иностранным коллегой.

«Интересно, сам Байден вообще понял, кто перед ним стоит в позе верного слуги американского народа?» – написал Корнилов.