Зеленский отчитался о поездке на фронт

Игорь Шкапа.  
18.04.2023 16:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Сюжет дня, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Авдеевке, где пообщался подразделениями ВСУ, обороняющими оккупированный киевским режимом город.

Соответствующая информация, передает корреспондент «ПолитНавигатора», появилась на официальном сайте Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Авдеевке, где пообщался подразделениями ВСУ, обороняющими оккупированный киевским...

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В ходе визита глава Украины заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» по ситуации в районе его ответственности.

Президент Украины пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений.

«Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех», – сказал Зеленский.

Кроме того, он вручил государственные награды ВСУшникам.

В свою очередь те подарили ему символику 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Посетил Зеленский и госпиталь, где проходят лечение раненые украинские военнослужащие.

В настоящее время российская Авдеевка находится под украинской оккупацией. За годы карательной операции ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, с территории которого обстреливается Донецк.

В лоб Авдеевку взять практически невозможно, а потому российские войска активизировали удары по флангам, пытаясь взять город в окружении. На сегодня Авдеевка находится в полукольце.

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