Запад постоянно делает различные исключения и не хочет вводить тотальные санкции против России, как того требует Киев.

Об этом, выступая по видеосвязи в американском Гудзоновском институте, заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Можно ввести ограничения на нефть, но не на газ. На природный газ, но не на СПГ. На бензин, но не на дизельное топливо. Потом ввести ограничения на дизель, а затем снова снять санкции. Ввести ограничения на химическую продукцию, а потом заявить: «Нашим фермерам очень тяжело без удобрений». Заморозить активы, а потом вывести некоторые банки из-под санкций… Мы настаиваем на тотальных санкциях », – требует Зеленский.

В очередной раз он пожаловался и на западные комплектующие в российских ракетах.

«Мы предложили нашим американским партнерам включить Starlink на территории России – именно в тех районах, откуда осуществляются запуски баллистических ракет. Почему мы все должны находиться под ударами? И почему вся Европа должна опасаться, что баллистические ракеты могут долететь до ее территории? Так что включите Starlink. Мы справимся, мы всё организуем. И, разумеется, мы это сделаем, если Россия не прекратит эту войну. Включите. По правде говоря, это совсем несложно.

Все вокруг только и говорят о том, что нужно поддерживать Украину, что ей нужно помогать. Послушайте, при всем уважении ко всем странам… За этот год войны мы получили десятки, может быть, сотни ракет для защиты нашего неба. А вот страны Ближнего Востока 2000 ракет всего за первые 48 часов конфликта. Это вовсе не значит, что не нужно поддерживать союзников на Ближнем Востоке. Конечно, да — безусловно, нужно поддерживать их, помогать им и защищать их. Помогать во всём. Но всё должно быть сопоставимо», – заявил диктатор.