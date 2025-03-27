Задачей европейского военного контингента на Украине будет не просто присутствие на стратегических объектах.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заданием соответствующего контингента будет не только гарантия безопасности, или гарантии безопасности – это не только их расположение в стратегических местах. Деталей я просто не могу говорить. Но ещё есть тренировки, обучение, производство, копродукция, есть лицензии наших партнёров.

Это тоже решение очень долгое, непростое, но мы уже с Макроном договорились о некоторых вещах. И есть лицензии, которые мы хотим получить от партнёров, чтобы производить это на Украине, это быстрее и дешевле», – вещал «просроченный».