Зеленский отдал порты городов Юго-Востока на разграбление

04.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Инфраструктура портов на Украине изношена местами на 90 процентов, а некоторая выведена из эксплуатации. При этом украинская власть забирает все доходы себе и не проводит ремонт и модернизацию.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Сооснователь и директор компании «RISOIL S.A.» Шота Хаджишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Портовые сборы, поэтому и называются сборами, они должны тратиться только на развитие портов, на поддержание их паспортных глубин, на ремонт причалов и так далее, и тому подобное.

Что у нас сегодня происходит – миллиарды гривен просто уходят в бюджет, причалы, которые у нас в портах изношены некоторые от 50 до 90%, некоторые выведены из эксплуатации полностью, и работать на них невозможно, и якобы денег у Администрации морских портов Украины на это нет», – возмутился он.

Также предприниматель отметил, что украинская власть забирает все доходы себе и не думает на перспективу, позволяя портовой инфраструктуре разрушаться.

«Следующее, у нас отбойники на причалах из колёс с мусорных свалок. Собирая миллиарды гривен доходов, не соизволили даже потратиться на элементарную защиту причалов и собственных судов, которые швартуются к этим причалам. Таких примеров десятки, на самом деле.

Государственные порты на грани. Почему? Потому что кадровая политика, которая в них проводилась просто дебильная, на протяжении нескольких последних лет», – посетовал директор компании «RISOIL S.A.».

Позже Шота Хаджишвили отметил, что Украине скоро нечего будет продавать из-за тех управленцев, которых ставит Киев.

«Украина придёт к тому, что скоро и продавать нечего будет. Концессия опять же, никогда не был ее сторонником, но в наших условиях – порты нужно продавать, территориальные компании нужно продавать, как можно быстрее, потому что их реанимировать уже нельзя.

Они могут быть государственными, они могут муниципальными, они могут быть какими угодно, но государство не должно принимать управление этими активами, пусть назначают наблюдательный совет, пусть передают это в муниципалитеты, пусть что угодно, но назначая некомпетентных менеджеров на любые государственные предприятия, они просто их уничтожают, портов практически скоро не останется, из-за такой политики которую ведут наши чиновники», – резюмировал спикер.