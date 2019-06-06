06.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
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«Зеленский отдал приказ о начале капитуляции» – Парубий

Заявления украинской стороны после переговоров в Минской подгруппе касательно прекращения огня в Донбассе не на шутку возмутила радикально настроенную часть украинского политического истеблишмента.

Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания Верховной Рады сделал спикер Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера и для меня и, наверное, для многих из вас стала тревожной информация о том, что президент Украины дал поручение огласить на Минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора. Мы только сегодня имеем одного убитого украинского воина и 12 раненых. Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора, наших погибших становится всё больше.

Мы 5 лет ведём национально-освободительную борьбу, и мы хотим сообщить, и я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ – это путь не к миру. Это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором.

И я уверен, это позиция, которую занимает сегодня украинский народ, и я уверен, что президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. Капитуляции мы не допустим!», – сокрушался печально известный представитель украинской «партии войны».

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