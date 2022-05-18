Зеленский отдал приказ замучить российских военнопленных в отместку за Азовсталь

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Новости Украины

Как бы страстно ни желали киевские «стратеги» получить картинку героической гибели «подземного куреня» в катакомбах «Азовстали», а всё вышло наперекос: в течение последних трёх дней из щелей, с белыми флажками, сдаваться в плен вылезли достаточно упитанные боевики с ухоженными бородами, а вовсе не горстка измождённых, сражавшихся до последнего патрона, людей.

Телевизионные кадры вереницы пленных «азовцев», покорно складывающих оружие, задирающих лапы в гору, безропотно подчиняющиеся командам российских военнослужащих и радостно рассаживающихся по автобусам, следующих по маршруту «Мариуполь – таганрогское СИЗО» облетели весь мир, крепко подмочив тщательно выстроенный имидж «азовцев», как «самых профессиональных и стойких солдат Европы».

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Было очевидно, что причиной капитуляции «подземного гарнизона» стали не острая нехватка продовольствия, воды и боеприпасов, а полное исчерпание приемлемых вариантов дальнейшего сидения по норам и понимание, что в Киеве их хотели бы видеть мёртвыми, как крайне удобный пропагандистский материал. Нельзя также скидывать со счетов убеждённость, что хозяева сделают всё, чтобы спасти их от заслуженного возмездия.

Реакция последовала незамедлительная.

Западные телеканалы разразились сюжетами о сдаче в плен «героев новых Фермопил» с однообразными комментариями, будто «украинские бойцы три месяца сдерживали натиск превосходящих сил русских», а теперь «происходит их экстракция на российскую территорию под полным контролем украинских военных и разведчиков».

Главным запевалой дифирамбов в адрес позорно сдающихся в плен боевиков нацистского полка «Азов» назначили говорящую голову Пентагона – отставного контр-адмирала Джона Кирби.

Уже днём стало известно, что Киев, под чутким руководством британских кураторов, подготовил свой ответ, упреждая будущие судебные процессы над нацистскими преступниками и террористами.

Государственный медиагигант Би-би-си принялся с большой помпой освещать начало судебного процесса над пленным российским контрактником Вадимом Шишмариным, признавшим вину в расстреле безоружного 62-летнего мирного жителя города Сумы по приказу командира.

Шишмарина собираются назначить военным преступником по статье о «Нарушении законов и обычаев войны», по которой ему грозит тюремный срок от 10-15 лет – вплоть до пожизненного.

Судя по заявлениям офиса генпрокурора Украины, процесс специально готовился для информационного замыливания крупного поражения ВСУ, поскольку Соломенский районный суд Киева объявил о рассмотрении дела Шишмарина 18 мая, аккурат в тот день, когда из-под обломков «Азовстали» массово попёрла капитулировать бандеровская хтонь.

Интриги здесь никакой. Киевские упырьки собираются действовать баш на баш: «У вас имеются наши военные преступники, у нас – ваши. Давайте меняться».

Под эту задумку подводится соответствующий информационный фон.

Сегодня весь день украинские паблики горланят о «новейшей сносшибательной пэрэмоге», о пачках побитых и взятых в плен российских военнослужащих. Особо мощно растягивается пропагандистский баян, когда речь заходит о якобы пленении чеченских росгвардейцев из полицейского полка специального назначения имени Ахмада-хаджи Кадырова.

Теперь, дескать, Украина как следует пополнила «обменный фонд» для вызволения из плена бойцов «Азова».

Одновременно с жареными кряквами в информационное пространство высунул рыльце практически забытый сегодня парашкинский посол в США Валерий Чалый, молвивший золотое слово, дескать, российская сторона обязана передать Киеву всех тяжелораненых «азовцев» без обмена и предварительных согласований, «ибо так положено по международным законам».

За воплями и попыткой скроить хорошую мину при плохой игре, украинской «владе» и её кураторам не удаётся скрыть фобию в чистом виде. В Киеве, Брюсселе, Лондоне и «Вашингтонском обкоме» очень не хотят, чтобы террористы из «Азова» начали давать признательные показания о своей преступной деятельности под руководством западных инструкторов, вокруг которых всё ещё сохраняется интрига.

Ещё один неявный, но достаточно чёткий, мотив – заставить российские правоохранительные органы отказаться от намерения признать полк «Азов» террористической организацией со всеми вытекающими последствиями.

Что касается «дела Шишмарина», то, к началу «процесса» на руках обвинения было всего лишь его признание «расстрела мирного жителя по приказу командира». Что, видимо, киевские массовики-затейники расценили как «царицу доказательств» и «дело в кармане».

Размахнувшееся освещать «процесс века» Би-би-си с первого же слушания получила совсем не то, что ожидала. Шишмарин отказался от вступительной речи (надо полагать, «режиссёры» рассчитывали получить покаянную речь с первых минут заседания). Вместо «обвиняемого» выступил назначенный адвокат Виктор Овсянников.

Скомканное слушание было перенесено на завтра, 12.00, и уже на нём украинская сторона обвинения пообещала зайти с козырей, предъявив «высокому суду», общественности и «демократическим СМИ» товар лицом: «потерпевшую», «свидетелей» и «вещдоки».

На вопрос Interfax, как российская сторона могла бы помочь военнопленному Вадиму Шишмарину, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил так:

«Информации (подробной) по-прежнему нет, но и собственно, возможности оказывать помощь в связи с отсутствием нашего диппредставительства там (в Киеве) тоже весьма ограничены у нас, к сожалению».

Отвечая на вопрос о позиции России, связанной с обвинениями в ее адрес со стороны Киева и западных стран в военных преступлениях на Украине, Песков сказал:

«Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым. Многие случаи, о которых говорят на Украине, являются очевидными фейками, а наиболее вопиющими являются инсценировки, которые аргументированы и уже доказаны нашими специалистами. Соответствующим образом и относимся».

В общем-то, понятно, что «дело» Шишмарина политическое и шито белыми нитками. Проверить, что там произошло в Сумах, на самом деле нет никакой возможности, а верить на слово бандеровским шулерам, управляемым из Лондона – себя не уважать.

Ясно только одно: киевский режим постарается поставить на конвейер подобные «дела», выбивая всеми доступными методами из российских военнопленных признания о якобы совершённых ими преступлениях против гражданских лиц Украины.

Привлекать к контролю за соблюдением прав военнопленных международные гуманитарные организации можно, но ждать от них объективности и непредвзятости не приходится. За последние 30 лет они, по сути, превратились в грантоедские лавочки, обслуживающие лапу дающего.

Первое, что приходит на ум, – как можно быстрее опубликовать кадры, на которых боевики дают признательные показания. И чем трусливее, тем лучше. Тем самым показать, что «азовцы» – отработанный шлак, в том числе, пропагандистский.

И, в качестве убедительного аргумента, начать, наконец, «калибровать» объекты центральной власти Украины. Для начала – генпрокуратуру, где инсценируются липовые «процессы». Подать чёткий сигнал. Не дойдёт с первого раза – повышать ставки: СБУ, Верховный суд, Рада, далее везде.

Пора понять, что мы имеем дело с бездушной, до предела циничной, погрязшей во зле и лжи машиной, для которой законы, правила и человеческие жизни не имеют никакого значения. Всё, что способны понять её «керманычи» – это угроза личной безопасности. По-хорошему решать дела с ними у нас уже пробовали. Результат успешным никак не назовёшь. Пора перейти к чему-то более действенному.