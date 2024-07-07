Зеленский отдал приказ затопить Харьков

Вадим Москаленко.  
07.07.2024 21:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1593
 
Война, Дзен, Украина, Харьков


Украинское военное руководство готовит подрыв двух дамб и затопление Харьковской области в случае, если российские войска будут продолжать продвигаться вперёд. Об этом в блоге военкора Александра Сладкова заявил бывший харьковчанин, а ныне житель Белгорода полковник Геннадий Алехин, руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Главном штабе ВСУ рассматривается вариант затопления Харькова, если российские войска окружат город. Такая информация у меня имеется.

Как пишут местные паблики, в Харьковской области велись работы по подрыву двух дамб – Травянского и Печенежского водохранилищ. Не зря там в течение последних 2-3 месяцев кружили иностранные специалисты из числа технарей – инженеры, сапёры, и так далее», – сказал Алехин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украинское военное руководство готовит подрыв двух дамб и затопление Харьковской области в случае, если...


«Взрыв этих плотин вызовет затопление больших территорий вокруг Харькова, многие населённые пункты будут просто смыты водой, а обширные территории на долгие годы превратятся в болота.

Впрочем, харьковчане сами считают, что достаточно пару наших мощных прилётов по Диканёвке, это район города, чтобы началось наводнение.

Но я уверен, у российского командования нет в планах топить город. Как и штурма самого города. Чтобы взять Харьков, достаточно других тактических ходов», – уверяет полковник.





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть