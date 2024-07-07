Зеленский отдал приказ затопить Харьков

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Украинское военное руководство готовит подрыв двух дамб и затопление Харьковской области в случае, если российские войска будут продолжать продвигаться вперёд. Об этом в блоге военкора Александра Сладкова заявил бывший харьковчанин, а ныне житель Белгорода полковник Геннадий Алехин, руководивший пресс-службой российской группировки во время боевых действий в Чечне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Главном штабе ВСУ рассматривается вариант затопления Харькова, если российские войска окружат город. Такая информация у меня имеется. Как пишут местные паблики, в Харьковской области велись работы по подрыву двух дамб – Травянского и Печенежского водохранилищ. Не зря там в течение последних 2-3 месяцев кружили иностранные специалисты из числа технарей – инженеры, сапёры, и так далее», – сказал Алехин.

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«Взрыв этих плотин вызовет затопление больших территорий вокруг Харькова, многие населённые пункты будут просто смыты водой, а обширные территории на долгие годы превратятся в болота. Впрочем, харьковчане сами считают, что достаточно пару наших мощных прилётов по Диканёвке, это район города, чтобы началось наводнение. Но я уверен, у российского командования нет в планах топить город. Как и штурма самого города. Чтобы взять Харьков, достаточно других тактических ходов», – уверяет полковник.