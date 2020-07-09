Зеленский отдыхает: в Белоруссии «случайно» опубликовали «секретный рейтинг» Лукашенко

09.07.2020, Москва, Елена Острякова

Рейтинг президента Белоруссии Александра Лукашенко падал в феврале до 60%, но вырос к концу июня до 76%.

Об этом говорится в секретном докладе начальника оперативно-аналитического центра при президенте Белоруссии полковника А.Павлюченко, который опубликовал у себя в фейсбуке глава белорусского Союза журналистов Андрей Кривошеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Лукашенко лично передал ему документ на закрытой встрече с прессой и экспертами.

«В марте рейтинг главы государства стал резко падать и в целом по республике составил около 60%. При этом в Минске он традиционно был ниже еще, примерно, на 8%…

По оперативной информации, к концу июня 2020 г. уровень доверия Главе государства достиг 76%», – говорится в документе.

Падение рейтинга президента в феврале полковник объясняет тревогой населения по поводу недостаточной борьбой властей с коронавирусом. Напомним, что первый заболевший был выявлен в Минске только 28 февраля.

Если поверить в правдивость доклада, то логичней было бы связать падение рейтинга с переговорами Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Белорусский президент отказался подписывать документы по интеграции двух стран и позволил себе резкие выпады в адрес союзников.

В феврале также состоялась встреча Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, на которой было озвучено решение о поставках американской нефти как альтернативы российской.

Впрочем, «секретный доклад» может быть банальным фейком, созданным как противовес фейку оппозиционному. Напомним, противники Лукашенко голословно утверждают, что рейтинг действующего президента 3%.