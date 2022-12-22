Зеленский отказал Путину в праве на субъектность

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Президент России Владимир Путин должен задуматься над тем, чтобы сохранить «хоть что-то» от своей страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на совместной пресс-конференции в американским коллегой Джо Байденом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какой месседж для Путина означает получение Украиной ЗРК Patriot.

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«Я стою рядом с президентом Байденом, потому что я его уважаю… И для меня это субъект… Я могу посылать месседжи президенту Байдену. После Patriot мы еще раз скажем, что еще хотели был получить Patriot», – сказал президент Украины под смех собравшихся.

Он считает, что отправлял месседжи Путину во время встреч в нормандском формате в 2019 году, чтобы избежать войны, но, по словам Зеленского, именно российский президент его обманул и вторгся на территорию Украины, а потому переговоры с ним сегодня невозможны.

«Он не является субъектом цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован в том, чтобы сберечь хоть что-то от культуры, истории его народа и государства», – считает Зеленский.

Хамское обращение Зеленского вызвало восторг медиа-обслуги режима в Киеве, которая решила добавить оскорблений в адрес лидера России.

«Очень хорошо по Путину Зеленский. Не субъект. Брехло. Не о чем говорить. Нелюдь», – восторгается украинский политолог Юрий Романенко.