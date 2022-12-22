Зеленский отказал Путину в праве на субъектность

22.12.2022  09:18 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Д.Б., Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент России Владимир Путин должен задуматься над тем, чтобы сохранить «хоть что-то» от своей страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на совместной пресс-конференции в американским коллегой Джо Байденом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какой месседж для Путина означает получение Украиной ЗРК Patriot.

Президент России Владимир Путин должен задуматься над тем, чтобы сохранить «хоть что-то» от своей...

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«Я стою рядом с президентом Байденом, потому что я его уважаю… И для меня это субъект… Я могу посылать месседжи президенту Байдену. После Patriot мы еще раз скажем, что еще хотели был получить Patriot», – сказал президент Украины под смех собравшихся.

Он считает, что отправлял месседжи Путину во время встреч в нормандском формате в 2019 году, чтобы избежать войны, но, по словам Зеленского, именно российский президент его обманул и вторгся на территорию Украины, а потому переговоры с ним сегодня невозможны.

«Он не является субъектом цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован в том, чтобы сберечь хоть что-то от культуры, истории его народа и государства», – считает Зеленский.

Хамское обращение Зеленского вызвало восторг медиа-обслуги режима в Киеве, которая решила добавить оскорблений в адрес лидера России.

«Очень хорошо по Путину Зеленский. Не субъект. Брехло. Не о чем говорить. Нелюдь», – восторгается украинский политолог Юрий Романенко.

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