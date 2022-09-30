Зеленский отказался от переговоров и объявил, что Украина выбрала войну до конца

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Новости Украины

Украина готова пройти до конца путь до полного возвращения утраченных ранее территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Только что заседание Совета национальной безопасности и обороны. У нас есть решение. Первое – только путь усиления и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути», – говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети президентом Украины.

При этом формально он не отказывается от переговоров.

«Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским Президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим Президентом России», – уточнил Зеленский.

Подержал украиснкого президента и польский коллега Анджей Дуда.

«Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины и никогда их не признает. Будем продолжать поддерживать защитников Украины, пока агрессора не выгонят. Сегодняшнее отчаянное действие Кремля [присоединение новых территорий] – поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией», – написал Дуда в своем блоге.