Зеленский отказался от переговоров и объявил, что Украина выбрала войну до конца

30.09.2022  17:37 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина готова пройти до конца путь до полного возвращения утраченных ранее территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина готова пройти до конца путь до полного возвращения утраченных ранее территорий. Об этом,...

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«Только что заседание Совета национальной безопасности и обороны. У нас есть решение. Первое – только путь усиления и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути», – говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети президентом Украины.

При этом формально он не отказывается от переговоров.

«Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским Президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим Президентом России», – уточнил Зеленский.

Подержал украиснкого президента и польский коллега Анджей Дуда.

«Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины и никогда их не признает. Будем продолжать поддерживать защитников Украины, пока агрессора не выгонят. Сегодняшнее отчаянное действие Кремля [присоединение новых территорий] – поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией», – написал Дуда в своем блоге.

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