Зеленский отказался сложить оружие и пригрозил «защитить Киев»

26.02.2022  10:54 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выполнять требование России о разоружении и пригрозил продолжить противостояние.

Об этом он заявил с своем утреннем обращении, записав его во дворе своей администрации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сейчас в сети появилось много фейковой информации, якобы я призываю сдавать оружие, нашу армию и идти в эвакуацию. Значит так, – я тут, никакого оружия мы не сложим, будем защищать наше государство, потому что наше оружие – это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети, и мы все это будем защищать. Вот и все, это все, что я хотел вам сказать. Слава Украине», – по-традиции завершил свою речь бандеровским лозунгом Зеленский.

Напомним, накануне он заявил, что готов к мирным переговорам и обсуждению нейтрального статуса Украины.

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