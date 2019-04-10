Зеленский отказался участвовать в балагане Порошенко – тот заигрался в анализы

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не придет сегодня сдавать анализы представителям Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил политический консультант кандидата Дмитрий Разумков в комментарии BBC Украина.

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Разумков отметил, что Зеленский уже сдал анализы и вопрос закрыт.

“Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то – в лаборатории”, – сказал он.

Политконсультант добавил, что “дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты”.

По словам Разумкова, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК “Олимпийский”.

“Порошенко заявил, что опять собрался сдавать анализы. Теперь уже по предложению Кличко, рекомендованной ним организацией. А не были бы такими тупыми, предварительно вычеркнули бы второго Кличко из реестра Минюста, где он до сих пор числится главой партии Порошенко”, – комментирует ситуацию экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, украинский боксер, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко пригласил кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля между 15 и 18 часами сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев. У Порошенко заявили о согласии сдать анализы экспертам VADA на НСК “Олимпийский”.

Также Владимир Зеленский заявил, что ждет своего соперника Порошенко на дебаты 19 апреля на НСК “Олимпийский”. Вместе с тем, у Порошенко ищут повод отказаться от невыигрышной для нынешнего президента темы дебатов. Для этого Порошенко просит Зеленского перенести и дату и время дебатов с 18 на 14 апреля – со стадиона Олимпийский в студию подконтрольного власти телеканала. У Зеленского уже назвали Порошенко “трусом”.