Зеленский отказался вернуть Корбану украинское гражданство

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть опальному экс-главе штаба теробороны Днепропетровской области Геннадию Корбану украинское гражданство, отобранное у него несколько месяцев назад.

Ответ опубликован на сайте Офиса Зеленского под набравшей 25 тысяч 421 подписей петицией, автор которой призвал пересмотреть и отменить указ в части прекращения гражданства Украины Корбана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Зеленский написал, что основания для утраты гражданства ex lege или по инициативе государства-участника определяет Европейская конвенция о гражданстве, ратифицированная Законом от 20 сентября 2006 года.

«Определенные Законом основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины). О результатах рассмотрения затронутых вопросов будет проинформирован автор электронной петиции», – говорится в ответе Зеленского.

Фактически таким ответом Банковая отказалась пересматривать лишение Корбана гражданства.

Напомним, Корбан обращался к Зеленскому из-за изъятия паспорта при въезде в Украину.

На Банковой подтверждали существование тайного указа о лишении гражданства в том числе Корбана, добавив, что указ содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.