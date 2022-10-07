Зеленский отказался вернуть Корбану украинское гражданство

07.10.2022  08:10 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Общество, Политика, Скандал, Украина
Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть опальному экс-главе штаба теробороны Днепропетровской области Геннадию Корбану украинское гражданство, отобранное у него несколько месяцев назад.

Ответ опубликован на сайте Офиса Зеленского под набравшей 25 тысяч 421 подписей петицией, автор которой призвал пересмотреть и отменить указ в части прекращения гражданства Украины Корбана.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть опальному экс-главе штаба...

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Зеленский написал, что основания для утраты гражданства ex lege или по инициативе государства-участника определяет Европейская конвенция о гражданстве, ратифицированная Законом от 20 сентября 2006 года.

«Определенные Законом основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины). О результатах рассмотрения затронутых вопросов будет проинформирован автор электронной петиции», – говорится в ответе Зеленского.

Фактически таким ответом Банковая отказалась пересматривать лишение Корбана гражданства.

Напомним, Корбан обращался к Зеленскому из-за изъятия паспорта при въезде в Украину.

На Банковой подтверждали существование тайного указа о лишении гражданства в том числе Корбана, добавив, что указ содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

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